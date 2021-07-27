• Авокадо з сиром
Сир – джерело білка, що насичує, але не додає зайвих кілограмів. Крім цього, містить триптофан, який позитивно впливає на нервову систему та полегшує процес засинання.
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Додаючи в сир трохи авокадо, раціон збагачується високоякісними жирними кислотами та поліненасиченими жирами. Вони позитивно впливають на серцево-судинну систему.
Авокадо з сиром / Фото Eat This Much
• Морквяні палички з хумусом
Морквяні палички з двома ложками хумусу – це ідеальна закуска. Цінні жирні кислоти, білки та харчові волокна створюють відчуття ситості, не обтяжуючи шлунок.
• Яблучні скибки з арахісовим маслом
Розріжте яблуко на шматочки та полийте кожну половиною чайної ложки арахісового масла. Це дуже смачно і поживно.
Яблучні скибки з арахісовим маслом / Фото CheckYourFood
Проте важливо, щоб масло було натуральним. Варіанти з пальмовою олією, цукром або іншими добавками не підходять.
• Грецький йогурт з ягодами
Ягоди містять антиоксиданти, які позитивно впливають на імунну систему. У парі з грецьким йогуртом вони мають високий вміст білка, максимум смаку та помірну кількість калорій.
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• Тост з цільного зерна із запеченим м'ясом
Шматочок тосту з цільного зерна з двома скибочками запеченого м'яса – чудовий перекус для тих, у кого насичений робочий день або тренування. Прикрасьте тост улюбленою зеленню або листом салату.