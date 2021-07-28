За словами експертки, аби внутрішню поверхню стегна зробити підтягнутою потрібне: збалансоване харчування, потужне тренування та інтимна гімнастика.
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"Коли жінка каже, що у неї проблема з внутрішньою частиною стегна, я точно знаю, що потрібно не тільки качати цю частину тіла для пружності, але і розтягувати – для гарного відтоку рідин знизу-вгору. Крім того, наша внутрішня частина ніг сильно залежить від інтимних м'язів, тому в кінці тренування я раджу опрацювати цю зону. Ефект гарантую", – прокоментувала Аніта Луценко.
Кому не можна робити це тренування:
- вагітним;
- під час критичних днів, якщо стає погано;
- протягом 6 – 8 тижнів після пологів;
- при хворобах опорно-рухового апарату;
- при хворобах серцево-судинної, дихальної, статевої систем.
Тривалість тренування на внутрішню поверхню стегна – 11 хвилин. Виконувати комплекс необхідно мінімум 1 раз в тиждень, максимум – 3.
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Дивіться відео з тренуванням від Аніти Луценко: