У висновках вчених йдеться про компонент Red 40, також відомий як Allura Red, який часто зустрічається у не надто корисних продуктах. Він може викликати запалення шлунково-кишкового тракту. Цікаво Про що свідчить запалення: причини та способи лікування Яку небезпеку несуть Pepsi та Skittles Red 40 є популярним складником готових солодощів та напоїв: його можна зустріти у складі чипсів та сумішей для випікання. Канадські вчені з Університету Макмастера в Онтаріо попереджають, що добавка може порушити одну з головних функцій кишківника: поглинати поживні речовини, воду та електроліти. Це збільшує ризик розвитку запалення.

Пам'ятаємо, що саме у кишківнику "живе" наша імунна система, тож мінімальні порушення роботи ослаблять захисні функції організму. Так ви автоматично збільшуєте ризики виразкового коліту та хвороби Крона.



Pepsi та Skittles містять у складі Red 40 / Фото Pexels

Дослідники зазначають, що експерименти, які дозволили побачити небезпеку Red 40, проводились на гризунах. Проте результати будуть актуальними і для людей. Відтак, протягом 12 тижнів вчені Макмастера додавали у їжу мишей фарбу Allura Red.

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Аналізи, які проводили згодом, виявили, що добавка сприяє продукції серотоніну в товстій кишці та руйнує кишкові бактерії. Так з'являлись навіть випадки коліту та виразки у травному тракті. Вчені зазначають, що барвником частенько зловживають саме європейські виробники.

Ранні дані говорять про те, що споживання Allura Red також впливає на певні алергії, імунні порушення та поведінкові проблеми у дітей, такі як синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Ці результати мають важливе значення для профілактики та лікування запалення кишківника,

– заявив провідний дослідник Валіул Хан.