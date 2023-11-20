Батареї восени треба обов'язково помити: розповідаємо чому це так важливо

Чавунні батареї треба завжди мити перед опалювальним сезоном. Якщо ви цього не зробили, то обов’язково зробіть це, оскільки на них накопичилося дуже багато пилюки, якою ви будете дихати, якщо не прибирете з поверхні.

Навіть якщо на ваших батареях немає видимих забруднень, їх все одно потрібно помити, пише 24 Канал. Пилюка й бруд завжди збираються на батареях, тому їх треба ретельно промити, адже вони накопичуються між секціями та впливають на тепловіддачу.

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Як і чим відчистити чавунні батареї

Щоб добре очистити місця накопичення пилюки – використовуйте йоржик, попередньо обмотавши його вологою марлею. Якщо хочете застосувати сухий спосіб очищення – обирайте щітку для пилу та пилосос, однак такий метод найкраще підходить для біометалевих та сталевих приладів.

А ще дуже важливо мити батареї, якщо ви чи ваші члени сім’ї страждають на алергію. Витирайте вологою ганчіркою батареї раз в тиждень, аби видаляти свіжий бруд та забирати пилюку, яка могла там накопичитися.



Чавунні батареї треба мити кожного тижня / Фото Pexels

Якщо в кімнатах достатньо буде лише зволоженої ганчірки, то от батарея на кухні може піддатися жировим нашаруванням. Тому краще застовувати теплу воду з кількома краплями рідини для миття посуду.

Зверніть увагу, що застосовувати хімічні агресивні засоби не варто, оскільки після обробки може злізти фарба. З домашніх засобів можна використовувати рідке мило, перекись водню, соду та лимонну кислоту. Інтенсивніші забруднення на батареї в кухні можна відчистити завдяки зубній пасті чи порошку.

Як і чим відчистити алюмінієву батарею

Спробуйте скористатися феном і продути батарею. Для цого заздалегідь розмістіть на підлозі вологу тканину. На ній і залишиться увесь бруд з батареї.

Також використайте парогенератор. Продуйте ним батарею, а бруд спаде на підлогу. Батарею помийте та витріть насухо.



Алюмінієві батареї чистіть за допомогою фену та парогенератору / Фото Radiators