Ці напої запускають аутофагію – це природний процес регенерації, що відбувається на клітинному рівні. Тобто зменшує ймовірність розвитку деяких захворювань і продовжує життя.

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Якщо регулярно вживати трав'яний і зелений чай, це сприятиме втраті ваги, оздоровленню і збільшенню тривалості життя.

Проте медики стверджують, що це стосується тільки трав'яних і зелених чаїв, тому що вони містять велику кількість поліфенольних антиоксидантів та інших корисних інгредієнтів. Які забезпечують захист і лікування від різних захворювань і підтримують загальний стан здоров'я людини.

Які трав'яні чаї найкорисніші

Для здоров'я людини найкориснішим є поєднання зеленого чаю з добавками трав або коренів. Наприклад, корінь імбиру, листя сафлору (дикого шафрану), квітів жасмину.

Трав'яний чай / Фото Brewed Leaf Love

Щоб протистоять окислювальному стресу, допомогти у профілактиці ожиріння і знизити ризики розвитку онкології, допоможуть чаї з гібіскусу, лемонграсу, рінаканта, що відомий як зміїний жасмин.

Важливо пам'ятати, щоб чай був корисним, не варто споживати його у надто великих кількостях. Це може перешкоджати засвоєнню заліза та привести до залізодефіцитної анемії. Для підтримки здоров' на день достатньо пити 2 –3 середніх чашки чаю.

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Крім того, не потрібно пити занадто гарячий чай. А при проблемах з травленням, особливо запальних процесах в шлунку, важливо обговорити з лікарем, який трав'яний краще вживати.