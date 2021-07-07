Чому потрібно щодня розтягуватися: поради від Аніти Луценко

Силові тренування потрібно поєднувати з розтяжкою. Це не тільки корисно, а й приємно для вашого організму.

Про це сказала тренерка Аніта Луценко. За її словами, двохвилинна розтяжка серед робочого дня додасть сил і зарядить енергією.

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"Розтяжка – це унікальний процес, коли ви уважно слухаєте своє тіло, не відволікаючись на рух, виконання повторів й інші фактори. Ви просто дихаєте і тягнетеся, уважно спостерігаючи за своїми відчуттями", – зазначила тренерка.

Також розтяжка допомагає:

боротися зі стресом

прибирає м'язеве напруження

покращує кровообіг в м'язах

Зняття м'язового напруження, покращує поставу, так як сутулість викликається саме зажимами, усуває дисбаланс розвитку різних груп м'язів і покращує ходу. Розтяжка дозволяє всі м'язи зробити симетрично сильними і гнучкими.

Розтяжка після силового тренування зменшує хворобливі відчуття в м'язах і прискорює швидке відновлення м'язових тканин. Розтягування підвищує еластичність м'язів і запобігає травми, адже суглоби, оточені гнучкими м'язами і м'якими тканинами, знаходяться в більшій безпеці. Гнучкі люди травмуються набагато рідше негнучких,

– сказала Аніта Луценко.

Тренерка порадила розтягувати всі групи м'язів, навіть якщо тренування було тільки на верхню або нижню частину тіла.

Поради від Аніти Луценко:

у кожній позиції затримуйтеся 30-60 секунд

дихайте глибоко, рівно і повільно, з кожним видихом намагайтеся потягнутися ще трошки глибше

обов'язково розтягуйте все тіло симетрично

За словами тренерки, результати від розтяжки ви побачите вже після першого тижня тренувань.

Якщо тягнути себе регулярно, для вас не складе проблеми торкнутися чолом колін або сісти на шпагат. При бажанні можна додати собі окреме тренування стрейчингу – це піде тільки на користь і допоможе зберігати гнучкість і молодість максимально довго,

– підсумувала Аніта Луценко.