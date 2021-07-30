Про те, від яких речей краще позбутися і чим їх замінити, розповів мікробіолог Джейсон Тетро. Він нагадав, що дезенфекції поверхонь та миття посуду буде мало, якщо вдома будуть джерела мікробів.
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Губка для миття посуду
За деякими оцінками, вони містять більш ризиковані патогени, ніж сидіння унітазу. Проблема у тому, що з неї ви переносите мікроби на весь посуд, який миєте. Науковець нагадує, що не варто забувати міняти губку кожого тижня або загалом замінити її на щітку, яку легше чистити.
Губки – найбільше джерело мікробів на кухні \ Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash
Контейнер з силіконовими кришками та прокладками
Це зручне місце для мікроб, бо тут вони можуть сховатися. Тому краще використовувати скляні контейнери для зберігання продуктів, які мають ущільнення, вбудовані в кришки. Ще один варіант – це металеві, вони легші в очищенні.
Краще використовувати скляні контейнери \ Photo by Kim Deachul on Unsplash
Кавоварка
Резервуар для кавоварки є джерелом грибків. Навіть шкідливих, наприклад, цвіль Aspergillus, яка може спричинити легеневі інфекції. Тому потрібно ретельно її чистити.
Полиці в холодильнику
Це місце може конкурувати з кухонною губкою. За словами науковця, може містити різні патогени, такі як сальмонела та лістерія. Він радить зберігати всі фрукти й овочі в спеціальних мішечках, котрі допомагають знизити рівень вологи.