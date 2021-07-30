Про те, від яких речей краще позбутися і чим їх замінити, розповів мікробіолог Джейсон Тетро. Він нагадав, що дезенфекції поверхонь та миття посуду буде мало, якщо вдома будуть джерела мікробів.

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Губка для миття посуду

За деякими оцінками, вони містять більш ризиковані патогени, ніж сидіння унітазу. Проблема у тому, що з неї ви переносите мікроби на весь посуд, який миєте. Науковець нагадує, що не варто забувати міняти губку кожого тижня або загалом замінити її на щітку, яку легше чистити.

губки для посуду
Губки – найбільше джерело мікробів на кухні \ Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Контейнер з силіконовими кришками та прокладками

Це зручне місце для мікроб, бо тут вони можуть сховатися. Тому краще використовувати скляні контейнери для зберігання продуктів, які мають ущільнення, вбудовані в кришки. Ще один варіант – це металеві, вони легші в очищенні.

прибирання на кухні
Краще використовувати скляні контейнери \ Photo by Kim Deachul on Unsplash

Кавоварка

Резервуар для кавоварки є джерелом грибків. Навіть шкідливих, наприклад, цвіль Aspergillus, яка може спричинити легеневі інфекції. Тому потрібно ретельно її чистити.

Полиці в холодильнику

Це місце може конкурувати з кухонною губкою. За словами науковця, може містити різні патогени, такі як сальмонела та лістерія. Він радить зберігати всі фрукти й овочі в спеціальних мішечках, котрі допомагають знизити рівень вологи.