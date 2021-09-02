Корисно 24 діляться з вами списком ягід, які мають низький вміст вуглеводів та багаті антиоксидантами і вітамінами. Ці фрукти забезпечать достатню кількість мінералів та зроблять ваш раціон поживним.

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Корисні фрукти з низьким вмістом вуглеводів

Полуниця



Полуниця містить мало вуглеводів / Фото Unsplash

5,6 грама вуглеводів, 1,4 грама клітковини і 23,1 калорії у половині склянки полуниці.

Полуниця точно не буде зайвою у вашому раціоні, адже містить еллагову кислоту, яка знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Вона також не впливає на рівень цукру в крові, оскільки має низький глікемічний індекс – 41 (якщо показник ГІ у продуктах 55 та нижчий, вони не спричинять підвищення цукру).

Кавун



Кавун багатий лікопеном / Фото Unsplash

5,75 грама вуглеводів, 0,3 грама клітковини та 22,8 калорії у половині склянки нарізаного кубиками кавуна.

Кавун багатий лікопеном, але має високий глікемічний індекс – 76. Тож, якщо ваш організм схильний до підвищення цукру, слід вживати кавун з білком або клітковиною.

Ожина



Ожина містить багато антиоксидантів / Фото Unsplash

6,9 грама вуглеводів, 3,8 грама клітковини і 30,1 калорії у половині склянки ожини.

Ожина – це чудове джерело антиоксидантів. Вона має не тільки низький ГІ, але й містить багато марганцю, який дуже важливий для підтримки здоров'я кісток.

Малина



Малина може знизити ризик серцево-судинних захворювань / Фото Unsplash

7,3 грама вуглеводів, 4 грами клітковини та 32 калорії у половині склянки малини.

Малина містить у своєму складі антоціани – природні пігменти з високим рівнем антиоксидантів. Вони можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань. Малина також має низький глікемічний індекс, тому чудово підійде для всіх.

Персики



Персики містять багато вітаміну E / Фото Unsplash

14,3 грама вуглеводів, 2,3 грама клітковини та 58,5 калорій міститься в 1 персику.

Ці фрукти дуже корисні та поживні – 1 середній персик містить 1,1 міліграма вітаміну Е, який зміцнює імунну систему організму та допомагає боротися з інфекціями. До того ж ГІ цього фрукту становить 43 бали.

Яблука



Яблука допоможуть налагодити роботу кишківника / Фото Unsplash

25,1 грама вуглеводів, 4,4 грама клітковини та 94,6 калорії в 1 яблуку.

Яблука містять трохи більше вуглеводів, але мають низький показник ГІ – лише 38 балів. Цей фрукт також містить пребіотики, які живлять корисні бактерії у травній системі, тому вони швидко налагодять роботу кишківника.

Грейпфрут



Грейпфрут містить дуже мало калорій / Фото Unsplash

9,2 грама вуглеводів, 1,4 грама клітковини, 36,9 калорії у половині грейпфрута.

Грейпфрут – це чудовий фрукт для здорового раціону, адже він дуже низькокалорійний, а глікемічний індекс становить лише 25. До того ж грейпфрут містить багато вітаміну С – 45,5 міліграмів у половині фрукта. Він допоможе відмінно працювати імунній системі та захиститься від вірусів.

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Сливи



Сливи – це чудовий варіант для перекусу / Фото Unsplash

7,5 грамів вуглеводів, 0,92 грама клітковини, 30,4 калорії в 1 сливі.

Цей фрукт чудово підійде, як корисний та швидкий перекус. Він багатий антоціанами та має низький ГІ. Сливи також містять сполуку ресвератрол, яка може боротися із запаленням та знижувати ризик деяких захворювань, включаючи рак, цукровий діабет і хвороби серця.