Якими корисними властивостями володіє цей продукт? Як правильно вживати його в їжу, аби почерпнути максимум користі? Чи можна застосовувати олію з насіння льону зовнішньо та в яких випадках? Дізнайтеся з цієї статті.

До теми Джерела Омега-3 жирних кислот: 5 олій для здоров'я серцево-судинної системи

Що входить до складу лляної олії

Цей продукт на 45% складається з омега-3 та омега-6 жирних кислот. Це так званий "хороший" жир, який:

нейтралізуючи "поганий", зберігає наші судини й серце здоровими;

виконує роль "цеглинок", з яких будуються клітинні мембрани;

відповідає за ряд важливих процесів в організмі, зокрема з його допомогою синтезуються біологічно активні речовини, які регулюють роботу серцево-судинної і центральної та периферичної нервових систем;

забезпечує нормальну роботу травної, сечовидільної, дихальної і репродуктивної систем.

Самотужки омега-3 і омега-6 в організмі не виробляються, тож повинні надходити з їжею. Їх нестача може призвести до:

порушення функції багатьох органів;

підвищеної сприйнятливості до інфекцій;

надмірної сухості, зміни кольору й лущення шкіри;

безпліддя.

Вчені підрахували, що у лляній олії міститься від 26 до 58% альфа-ліноленової і від 5 до 23% ліноленової кислоти (обидві є різновидами омега-3). Вміст корисних жирів та інших нутрієнтів залежить від 5 ключових факторів:

якісної сировини; темпів виробництва (бажано, аби продукт вироблявся невеликими партіями); температури, при якій пресується олія (не повинна перевищувати +35°C +40°C – лише нерафінована, натуральна олія холодного пресування володіє всіма оздоровчими характеристиками, які їй приписують); належних умов транспортування; відповідних умов (краще зберігати у холодильнику) і тривалості зберігання (лляна олія – не червоне вино: з плином часу втрачає свою поживну цінність).

Цікаво знати! Щоб виготовити 1 літр олії, знадобиться 4 кілограми насіння льону.

У 100 грамах олії з насіння льону міститься близько 70 грамів поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6, мононенасичених кислот та вітаміну Е.



У олії з насіння льону міститься близько 70 грамів поліненасичених жирних кислот / Фото Pinterest

Про вітамін Е поговоримо окремо. Його недарма називають "вітаміном молодості" – він позитивно впливає на стан шкіри, через що людина виглядає молодшою за свій вік. Проте це – не всі його переваги. Вітамін Е перешкоджає відкладенню атеросклеротичних "бляшок" на стінках кровоносних судин і дозволяє підтримувати здоровий баланс холестерину, знижуючи ризик виникнення патологій серця і судин. Дослідження, які проводилися у США протягом 8 років на групі з понад 120 тисяч осіб, показали, що прийом підвищеної дози вітаміну Е протягом як мінімум 2-х років зменшує вірогідність розвитку ішемічної хвороби серця аж на 40%!

При яких проблемах зі здоров'ям допомагає лляна олія

Олію з насіння льону застосовували у лікувальних цілях ще давні греки й римляни. "Прабатько" сучасної медицини – славетний лікар Гіппократ – рекомендував її як анальгетик і спазмолітик при болях у животі та як протизапальний засіб при мукозитах (гострих запаленнях слизових оболонок).

Лляна олія:

покращує роботу травної системи, "гоїть" виразки шлунка й дванадцятипалої кишки, полегшує стан при хронічних запальних процесах у кишківнику (регенерує слизові оболонки по всій його довжині), допомагає при хронічних закрепах;

запобігає відкладенню жиру і стимулює його "спалення", а тому стане у пригоді тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів;

як уже згадувалося, є вірним союзником у боротьбі із атеросклерозом та, відповідно, серцево-судинними захворюваннями (покращує ліпідний профіль крові);

знижує кров'яний тиск у середньому на 5 мм. рт. ст. (виявляє ефект при легкій і помірній артеріальній гіпертензії);

корисна при синдромі полікістозу яєчників (знижує рівні загального й вільного тестостерону у сироватці крові);

підвищує чутливість тканин до дії інсуліну;

зменшує запальні процеси (можна оцінити за зниженням рівня С-реактивного білка);

покращує загальний стан організму та самопочуття.

Як правильно вживати



Лляну олію можна полити вже готові овочі на тарілці / Фото unsplash

Олію можна використовувати окремо як салатну заправку або готувати на її основі холодні соуси. Вона чудово довершить смак варених овочів, домашнього сиру, улюблених бутербродів та, зрештою, будь-яких страв. Надасть їм легкого горіхового аромату. Але (увага!) споживати лляну олію слід виключно холодною і додавати лише у готову їжу. На ній не можна, наприклад, посмажити цукіні, але можна полити вже готові овочі на тарілці.

Скільки можна вживати цієї олії на день

Науковці рекомендують від 1 до 30 мілілітрів. "Золота середина" – 15 мілілітрів, тобто одна столова ложка. У деяких дієтах (зокрема розробленій німецьким біохіміком Йоханною Будвіг, як допоміжне лікування раку) передбачається щоденне споживання лляної олії у кількості 4-8 столових ложок, але у таких "ударних" дозах споживати її можна не довше 4-12 тижнів (чим більше олії споживає людина, тим менш тривалим має бути таке "лікування")

Дієтологи радять розумно підходити до споживання рослинних олій (будь-яких, не лише лляної):

по можливості замінювати ними тваринні жири (жирне м'ясо, сало, вершкове масло), при цьому виключивши з меню продукти, які містять трансжири;

(жирне м'ясо, сало, вершкове масло), при цьому виключивши з меню продукти, які містять трансжири; максимально урізноманітнювати свій раціон – наскільки б корисною не була лляна олія, але не можна прожити лише на ній;

– наскільки б корисною не була лляна олія, але не можна прожити лише на ній; харчуватися збалансовано. Якщо будете запивати шкідливу їжу (фаст-фуд, солодощі, м'ясні продукти) 1-2 столовими ложками корисної олії, користі з цього не буде жодної.

Якщо продукт – натуральний, нерафінований, холодного пресування, на дні пляшки може з'явитися природний осад.

Чи можна застосовувати олію зовнішньо



Як використовувати лляну олію зовнішньо / Фото unsplash

Досвідчені люди завжди купують цей продукт гуртом – відразу 2 пляшки. Одну – для кухні, іншу – для ванни.

Лляна олія з давніх-давен використовується як косметичний засіб, який: