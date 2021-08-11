На лляній олії не смажать: найважливіше, що потрібно знати про цей продукт
Джерело:24 канал
Насіння льону – український "суперфуд". Своєю чергою, лляна олія здобула таку популярність, що сьогодні її можна знайти на полиці практично будь-якого продуктового магазину, не кажучи про супермаркети.
Якими корисними властивостями володіє цей продукт? Як правильно вживати його в їжу, аби почерпнути максимум користі? Чи можна застосовувати олію з насіння льону зовнішньо та в яких випадках? Дізнайтеся з цієї статті.
До теми Джерела Омега-3 жирних кислот: 5 олій для здоров'я серцево-судинної системи
Що входить до складу лляної олії
Цей продукт на 45% складається з омега-3 та омега-6 жирних кислот. Це так званий "хороший" жир, який:
- нейтралізуючи "поганий", зберігає наші судини й серце здоровими;
- виконує роль "цеглинок", з яких будуються клітинні мембрани;
- відповідає за ряд важливих процесів в організмі, зокрема з його допомогою синтезуються біологічно активні речовини, які регулюють роботу серцево-судинної і центральної та периферичної нервових систем;
- забезпечує нормальну роботу травної, сечовидільної, дихальної і репродуктивної систем.
Самотужки омега-3 і омега-6 в організмі не виробляються, тож повинні надходити з їжею. Їх нестача може призвести до:
- порушення функції багатьох органів;
- підвищеної сприйнятливості до інфекцій;
- надмірної сухості, зміни кольору й лущення шкіри;
- безпліддя.
Вчені підрахували, що у лляній олії міститься від 26 до 58% альфа-ліноленової і від 5 до 23% ліноленової кислоти (обидві є різновидами омега-3). Вміст корисних жирів та інших нутрієнтів залежить від 5 ключових факторів:
- якісної сировини;
- темпів виробництва (бажано, аби продукт вироблявся невеликими партіями);
- температури, при якій пресується олія (не повинна перевищувати +35°C +40°C – лише нерафінована, натуральна олія холодного пресування володіє всіма оздоровчими характеристиками, які їй приписують);
- належних умов транспортування;
- відповідних умов (краще зберігати у холодильнику) і тривалості зберігання (лляна олія – не червоне вино: з плином часу втрачає свою поживну цінність).
У 100 грамах олії з насіння льону міститься близько 70 грамів поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6, мононенасичених кислот та вітаміну Е.
У олії з насіння льону міститься близько 70 грамів поліненасичених жирних кислот / Фото Pinterest
Про вітамін Е поговоримо окремо. Його недарма називають "вітаміном молодості" – він позитивно впливає на стан шкіри, через що людина виглядає молодшою за свій вік. Проте це – не всі його переваги. Вітамін Е перешкоджає відкладенню атеросклеротичних "бляшок" на стінках кровоносних судин і дозволяє підтримувати здоровий баланс холестерину, знижуючи ризик виникнення патологій серця і судин. Дослідження, які проводилися у США протягом 8 років на групі з понад 120 тисяч осіб, показали, що прийом підвищеної дози вітаміну Е протягом як мінімум 2-х років зменшує вірогідність розвитку ішемічної хвороби серця аж на 40%!
При яких проблемах зі здоров'ям допомагає лляна олія
Олію з насіння льону застосовували у лікувальних цілях ще давні греки й римляни. "Прабатько" сучасної медицини – славетний лікар Гіппократ – рекомендував її як анальгетик і спазмолітик при болях у животі та як протизапальний засіб при мукозитах (гострих запаленнях слизових оболонок).
Лляна олія:
- покращує роботу травної системи, "гоїть" виразки шлунка й дванадцятипалої кишки, полегшує стан при хронічних запальних процесах у кишківнику (регенерує слизові оболонки по всій його довжині), допомагає при хронічних закрепах;
- запобігає відкладенню жиру і стимулює його "спалення", а тому стане у пригоді тим, хто хоче позбутися зайвих кілограмів;
- як уже згадувалося, є вірним союзником у боротьбі із атеросклерозом та, відповідно, серцево-судинними захворюваннями (покращує ліпідний профіль крові);
- знижує кров'яний тиск у середньому на 5 мм. рт. ст. (виявляє ефект при легкій і помірній артеріальній гіпертензії);
- корисна при синдромі полікістозу яєчників (знижує рівні загального й вільного тестостерону у сироватці крові);
- підвищує чутливість тканин до дії інсуліну;
- зменшує запальні процеси (можна оцінити за зниженням рівня С-реактивного білка);
- покращує загальний стан організму та самопочуття.
Як правильно вживати
Лляну олію можна полити вже готові овочі на тарілці / Фото unsplash
Олію можна використовувати окремо як салатну заправку або готувати на її основі холодні соуси. Вона чудово довершить смак варених овочів, домашнього сиру, улюблених бутербродів та, зрештою, будь-яких страв. Надасть їм легкого горіхового аромату. Але (увага!) споживати лляну олію слід виключно холодною і додавати лише у готову їжу. На ній не можна, наприклад, посмажити цукіні, але можна полити вже готові овочі на тарілці.
Скільки можна вживати цієї олії на день
Науковці рекомендують від 1 до 30 мілілітрів. "Золота середина" – 15 мілілітрів, тобто одна столова ложка. У деяких дієтах (зокрема розробленій німецьким біохіміком Йоханною Будвіг, як допоміжне лікування раку) передбачається щоденне споживання лляної олії у кількості 4-8 столових ложок, але у таких "ударних" дозах споживати її можна не довше 4-12 тижнів (чим більше олії споживає людина, тим менш тривалим має бути таке "лікування")
Дієтологи радять розумно підходити до споживання рослинних олій (будь-яких, не лише лляної):
- по можливості замінювати ними тваринні жири (жирне м'ясо, сало, вершкове масло), при цьому виключивши з меню продукти, які містять трансжири;
- максимально урізноманітнювати свій раціон – наскільки б корисною не була лляна олія, але не можна прожити лише на ній;
- харчуватися збалансовано. Якщо будете запивати шкідливу їжу (фаст-фуд, солодощі, м'ясні продукти) 1-2 столовими ложками корисної олії, користі з цього не буде жодної.
Чи можна застосовувати олію зовнішньо
Як використовувати лляну олію зовнішньо / Фото unsplash
Досвідчені люди завжди купують цей продукт гуртом – відразу 2 пляшки. Одну – для кухні, іншу – для ванни.
Лляна олія з давніх-давен використовується як косметичний засіб, який:
- ефективно пом’якшує шкіру, знижує її чутливість та підтримує оптимальний рівень її зволоженості (особливо у верхніх її шарах);
- пришвидшує регенерацію епідермісу й дерми, тож її можна застосовувати зовнішньо при пролежнях, трофічних виразках, діабетичній виразці стопи і фурункулах (доведено, що вона зменшує довжину, ширину та глибину ран);
- не лише бореться із сухістю, ламкістю та випаданням волосся, а й робить його більш "слухняним". Розгладивши волосину, створює захисний бар'єр, який не пропускає вологу всередину (не дає волоссю "пушитися" під впливом підвищеної вологості повітря).