Близько 300 мільйонів людей у світі страждає на депресію і це лише офіційні дані, без врахування випадків самолікування та ігнорування тривожних симптомів. У нашому матеріалі розповідаємо про сигнали від організму, способи діагностики та ділимось подальшими інструкціями.

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Що треба знати про депресію

З кожним роком кількість людей, які страждають на депресію, щоразу зростає. Фахівці спостерігають значний відсотковий приріст хворих та намагаються віднайти причину такої тенденції. Спричинити появу депресії можуть соціальні, психологічні і біологічні фактори. Негативний вплив також можуть спричинити екологічні, технологічні та інформаційні чинники.

Деякі дослідники в галузях антропології та кроскультурної психіатрії припускають, що причиною такого значного збільшення кількості людей, які страждають на депресію, могла стати проблема еволюції. Вчені висунули теорію, що людство не встигає за технологічним прогресом, що стає для кожного з нас тригером і причиною стресу.

Як виявити депресію

Депресивні стани впливають як на емоційну, так і на фізичну складові організму, тобто симптоми ви відчуватимете на різних рівнях.

Емоційні симптоми

негативне ставлення до себе та навколишнього світу;

песимістичне бачення майбутнього, негативні думки;

поганий настрій, плаксивість;

постійне відчуття провини перед іншими;

відчуття тривоги;

проблеми з концентрацією уваги;

втрата інтересу до життя, улюблених занять, близьких;

соціальна ізоляція.

Фізіологічні симптоми

проблеми зі сном: безсоння або підвищена сонливість;

постійне відчуття втоми;

коливання ваги;

зміна апетиту: зниження або зростання;

проблеми з кишківником

біль у м'язах, відчуття напруження, судоми;

головний біль;

відчуття важкості у грудях, проблеми з серцем і судинами;

біль у попереку.

З появою одного чи кількох симптомів з цих груп, які турбують протягом 2 чи більше тижнів, варто починати діяти. Допоможе діагностувати депресію і текст Бека. Опитувальник з 21 питання використовується для самодіагностики важкості депресії.

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Хто може допомогти при депресії / Фото Pexels

Оскільки під час депресії хворіють душа та тіло, вам знадобиться комплексна допомога фахівця. При прояві симптомів важливо відкинути всі страхи та упередження і звернутись до психіатра. У гіршому випадку вам загрожує клінічна або хронічна форми хвороби.

Існує тенденція, коли до фахівців звертаються тоді, коли людину потрібно рятувати, а не лікувати. На цьому етапі первинні методи лікування вже не спрацюють. На початкових стадіях лікарі пропонують психотерапію у поєднанні з медикаментозною терапією. Лише за такого правильно створеного тандему можливо ефективно позбутись депресивного стану.