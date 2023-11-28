Як часто треба прати банний халат: експерти дали відповідь

Якщо ви звикли часто закидати в прання шкарпетки чи білизну, рушники, повсякденний одяг та забуваєте прати халат, то розповідаємо, чому так робити не варто і як часто його треба прати.

Експерти кажуть, що халат, який ви одягаєте після прийому душу, треба часто прати, адже на ньому можуть зберігатися запахи та бруд.

Читайте також Як почистити замшеве взуття восени: корисні поради

Що буде, якщо не прати халат

Мокрий халат все одно накопичує в собі бактерії, тож одягаючи його часто, ми переносимо цей бруд знову на шкіру. Дерматологиня Маріса Гаршик каже, що халат після тривалого використання може викликати подразнення шкіри чи висипання. Найчастіше ви можете помічати прищі на спині.

А ще через те, що ви рідко будете прати халат, він може скупчити неприємний запах, який автоматично перенесеться на вашу чисту шкіру. Халати є розсадниками мікробів, оскільки ванні кімнати, в яких вони зберігаються – теплі та вологі.



Банний рушник треба часто прати / Фото Live Strong

Як часто прати халат

Візьміть за звичку прати халат так часто як рушник. За даними Американського інституту очищення – це приблизно кожні три-п'ять використань.

Експерти також зазначають, що не варто банний халат носити увесь день, тим паче перебувати в ньому на кухні чи готувати їжу, оскільки він вбере всі погані запахи і після душу ви одягнете на себе брудну річ.

Зверніть увагу, що після того, як ми витремо тіло рушником після прийому душу, він вбирає багато вологи та є ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Саме тому рушники варто прати після трьох використань, тобто двічі на тиждень. Більше про прання рушників читайте у матеріалі.