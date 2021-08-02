Пришвидшує загоєння ран та відновлює нюх: усе, що потрібно знати про цинк

Лікарі застерігають: біологічно активні добавки не є ліками та не можуть вилікувати хвороби. Водночас наголошують: цинк – важливий нутрієнт, який повинен щодня у достатній кількості надходити в організм з їжею.

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При потребі фахівець може рекомендувати прийом добавок з вмістом цинку. Пацієнт мусить стежити за кількістю таблеток і кратністю застосування, адже надлишок цього мінералу може зашкодити здоров'ю не менше, ніж дефіцит.

Що таке цинк

Цинк – незамінна поживна речовина, яку організм не здатен продукувати самостійно. Так само, ми не можемо накопичувати та зберігати елемент, тож в організм він повинен надходити із харчами.

Цинк бере участь у великій кількості процесів в організмі, зокрема в:

експресії генів;

ферментативних реакціях;

функції імунного захисту;

продукуванні білка;

синтезі ДНК;

загоєнні ран;

рості та розвитку.

Цей мінерал у великій кількості міститься у продуктах рослинного і тваринного походження. Їжу, яка природно не містить цинку, нерідко збагачують його синтетичними аналогами:

готові зернові сніданки;

снеки;

борошно для випічки.

Існує також широкий асортимент дієтичних добавок із вмістом цинку.

Завдяки тому, що цинк активно залучений у роботу імунної системи, його також додають до назальних спреїв, пастилок та інших форм фітопрепаратів, які застосовуються при застуді.

Які функції виконує цинк в організмі

Після заліза, цинк є другим за поширеністю мікроелементом у нашому організмі, і присутній у кожній його клітині:

забезпечує ефективну роботу понад 300 ферментів, які своєю чергою сприяють метаболізму, травленню, функціям нервової системи та багатьом іншим процесам;

необхідний для функціонування імунних клітин;

відповідає за синтез ДНК і виробництво білків та, відповідно, здоров'я шкіри;

бере участь у забезпеченні росту й поділу клітин;

допомагає правильно розрізняти смаки й запахи та робить їх більш вираженими.

Чим ще корисний цинк



Цинк позитивно впливає на імунну функцію пацієнта / Фото Unsplash

Бере участь у функції імунного захисту організму

Оскільки цей мінерал необхідний для належного функціонування імунних клітин та їх сигнальних систем, його дефіцит може призводити до ослабленої імунної відповіді. Добавки з вмістом цинку стимулюють роботу цих клітин і зменшують окислювальний стрес.

Огляд семи наукових досліджень показав, що цинк у дозі від 80 до 92 міліграмів на день може зменшувати тривалість ГРВІ на 33%. На додаток – біологічно активні добавки з вмістом цього нутрієнту значно знижують ризик розвитку інфекцій та сприяють кращій імунній відповіді у літніх людей.

За даними Mayo Clinic, якщо прийняти першу дозу препарату цинку (у формі таблеток або сиропу) у межах 24 годин після появи перших симптомів застуди, це дозволить скоротити тривалість захворювання.

Пришвидшує загоєння ран

Препарати цинку використовують у стаціонарах для лікування опіків, окремих видів виразок та інших серйозних пошкоджень шкіри.

Оскільки цей мінерал відіграє важливу роль у синтезі колагену, забезпеченні імунної функції та реакції на запальний процес, він, відповідно, сприяє й загоєнню ран.

Варто зазначити, що у шкірі зосереджується близько 5% від усього вмісту цинку в організмі.

Знижує ризик виникнення певних вікових захворювань

Цинк може значно знизити ризик виникнення захворювань, які пов’язують з віком людини, таких як пневмонія, інфекційні хвороби та вікова макулярна дегенерація.

Цей мінерал зменшує окислювальний стрес і покращує імунну відповідь, посилюючи активність Т-клітин та природних клітин-кілерів.

У людей похилого віку, які приймають препарати цинку, спостерігається краща відповідь на вакцинацію проти грипу, знижується ризик розвитку пневмонії та активізується діяльність мозку.

За результатами досліджень, 45 міліграмів цинку на день знижує ризик інфікувань у літніх людей майже на 66%!

Крім того, результати дослідження за участю понад 4200 літніх людей показали, що щоденний прийом антиоксидантних біологічних добавок (вітаміну Е, вітаміну С та бета-каротину плюс 80 міліграмів цинк) зменшує ризик сліпоти і значно зменшує ймовірність виникнення вікової макулярної дегенерації.

Вікова макулярна дегенерація є однією з найпоширеніших причин втрати зору у людей старшого віку. Цинк допомагає зменшити ушкодження клітин сітківки, тим самим значно уповільнивши прогресування захворювання. На жаль, препарати цинку не здатні повністю зупинити розвиток хвороби, однак можуть дати людині трохи часу, перш ніж вона остаточно втратить зір. Попри користь препаратів цинку, перед їх прийомом людям, які страждають на вікову макулярну дистрофію, слід проконсультуватися з лікарем.

Зменшує запалення

Цинк зменшує окислювальний стрес, який призводить до хронічного запалення, що своєю чергою є фактором розвитку широкого спектра хронічних захворювань, зокрема патологій серця, раку і старечої недоумкуватості.

Прийом звичайної біологічно активної добавки з вмістом цинку може зменшити маркери запалення в організмі (у тому числі С-реактивного білка) й знизити ризик виникнення хвороб, пов’язаних із запальними процесами в організмі.

Допомагає боротися з акне

Акне – це поширене шкірне захворювання, від якого потерпає до 9,4% світового населення. Вугровий висип виникає через закупорку сальних залоз і активне розмноження бактерій, які й викликають запалення.

Цинк зменшує прояви акне (власне, зменшує саме запалення й чисельність бактерій P. acnes на шкірі, які й провокують появу прищів). А ще цей мікроелемент пригнічує активність сальних залоз, зменшуючи тим самим кількість заблокованих пор. Дослідження показують, що такий ефект виявляється як при місцевому, так і пероральному застосуванні цинку.

У людей, які потерпають від вугрового висипу, як правило, рівень цинку в організму є низьким, а отже застосування мазі, до складу якої входить цинк, а також біологічних добавок з вмістом цинку можуть допомогти зменшити прояви акне.

Симптоми дефіциту цинку

Важкий дефіцит цього мінералу зустрічається рідко і виникає переважно у людей з рідкісними генетичними мутаціями, немовлят, матері яких не отримують достатньої кількості цинку з їжею, людей з алкогольною залежністю та тих, хто приймає окремі імунодепресивні препарати.

До проявів важкого дефіциту цинку належать:

порушення росту і розвитку у дітей, затримка статевої зрілості;

висипання на шкірі;

хронічна діарея;

повільне загоєння ран;

часті інфекції;

розлади поведінки.

Проте найчастіше виявляють помірний і легкий дефіцит цинку в організмі. За оцінками вчених, близько 2 мільярдів людей у світі, харчування яких не є повноцінним, відчувають нестачу цього важливого нутрієнту.

Оскільки дефіцит цинку погіршує стан імунної системи, збільшуючи ризик інфекційних захворювань, це щороку призводить до понад 450 000 смертей серед дітей віком до п’яти років.

Кому може загрожувати нестача цього мікроелементу

людям, які страждають на важкі шлунково-кишкові захворювання, такі як хвороба Крона;

вегетаріанцям і веганам;

вагітним жінкам та жінкам, які годують грудьми;

немовлятам, які всі поживні речовини отримують виключно з грудним молоком їх матері;

людям, які хворіють на серповидно-клітинну анемію;

особам, які недоїдають, у тому числі хворим на анорексію або булімію;

людям із хронічними захворюваннями нирок;

людям, які зловживають алкоголем.

Симптомами легкого дефіциту цинку є:

діарея;

зниження імунітету;

стоншення волосся;

зниження апетиту;

розлади настрою;

сухість шкіри;

проблеми з фертильністю;

погане загоєння ран.

Виявити нестачу мінералу в організмі за допомогою лабораторних досліджень доволі складно. Тобто ви можете потерпати від дефіциту цинку, однак результати досліджень показуватимуть норму. Тому визначаючи доцільність застосування добавок цинку, лікарям необхідно враховувати не лише результати аналізу крові, а й фактори ризику, такі як неповноцінне харчування і генетика.

Природні джерела цинку



В якій їжі міститься цинк / Фото Pexels

Цією поживною речовиною збагачено чимало видів їжі тваринного й рослинного походження, а це дозволяє більшості із нас споживати цинк у достатній кількості. Крім того, цинк із їжі легко засвоюється організмом (за винятком бобових і цільних зерен, оскільки деякі речовини, що входять до їх складу, погіршують всмоктування цього мікроелементу).

Продукти-лідери за вмістом цинку:

ракоподібні (краби, омари);

молюски (устриці, мідії);

червоне м’ясо (яловичина, свинина, баранина);

птиця (індичатина і курятина);

риба (камбала, сардини, лосось);

бобові (сочевиця, нут, чорна й біла квасоля);

горіхи та насіння (кеш'ю, гарбузове насіння, насіння конопель);

молочні продукти (йогурт, молоко і сир);

яйця;

цілозернові (кіноа, овес, коричневий рис);

овочі (капуста Кале, спаржа, ботвиння).

Наслідки передозування

Як дефіцит цинку може негативно впливати на здоров’я, так і надмірне його споживання може викликати появу побічних ефектів.

Найбільш поширеною причиною токсичної дії цинку є недотримання рекомендованих доз при вживанні біологічно активних добавок.

Токсична дія цинку проявляється:

нудотою й блювотою;

головним болем;

ослабленням імунного захисту;

втратою апетиту;

спазмами у животі;

діареєю;

зниженням рівня "хорошого" холестерину (ліпопротеїнів високої щільності).

Регулярне вживання занадто великої кількості цинку може призводити до порушення засвоєння організмом міді та заліза.

Рекомендовані добові дози цинку

Щоб уникнути передозування, не приймайте харчових добавок, які містять великі дози цинку (звичайно, якщо це не рекомендовано лікарем).

Рекомендована доза цього мінералу становить 11 міліграмів для чоловіків і 8 міліграмів для жінок. Вагітним і жінкам, які годують груддю, слід споживати 11 та 12 міліграмів цинку на день

Якщо ви не страждаєте на захворювання, які перешкоджають ефективному засвоєнню цинку, з легкістю покриєте щоденну рекомендовану дозу цього мікроелементу виключно з їжею.

Максимальна допустима доза цинку становить 40 міліграмів на добу. Однак це не стосується людей із дефіцитом цього нутрієнту. Таким особам за рекомендацією лікаря може призначатися вища доза цинку у дієтичних добавках.

Якщо ви змушені приймати БАДи, зробіть свій вибір на користь цитрату цинку або глюконату цинку, які добре всмоктуються й засвоюються організмом. Уникайте оксиду цинку, оскільки він засвоюється досить погано.

Взаємодія цинку з іншими лікарськими засобами

Цинк може вступати у взаємодію з певними медичними препаратами, знижуючи їх ефективність або посилюючи побічні ефекти.

До препаратів, які взаємодіють із цинком, належать окремі антибіотики, такі як пеніциламін, який застосовується при хворобі Вільсона і ревматоїдному артриті, та цисплатин, що призначають у терапії раку.

Якщо приймаєте будь-які з цих ліків, проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо можливості застосування препаратів цинку.