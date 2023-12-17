Цю популярну різдвяну рослину саме перед святами найбільше купляють в оселю, щоб додати ще більшої атмосфери в традиційному червоно-зеленому кольорі.
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Незважаючи на свою зимову репутацію, пуансетія насправді є тропічною рослиною, яка росте в Мексиці. Червоні «пелюстки» насправді є листям, а маленькі жовті скупчення технічно вважаються квітами рослини.
Як доглядати за вазоном "Різдвяна зірка"
Перед купівлею переконайтеся в тому, що ви купуєте здорову рослину. Ваш вазон має мати чітко виражені зелені листки та червоні пелюстки. Важливо, щоб всі стебла були цілісними, адже зламані можуть свідчити про неправильний догляд.
Тримайте в теплі
Не завжди вдається принести вазон додому швидко, особливо в зимовий період. Однак постарайтеся якомога швидше витягнути пуансетію з упакування та поставити її в теплу кімнату.
Правила догляду за пуансетією / Фото Pinterest
Місце розташування
Найкраще молочай-різдвяник почувається в кімнаті з яскравим, але непрямим сонячним світлом. Пам’ятайте, що пряме сонячне світло може завдати рослині шкоди.
Графік поливання
Найкраще поливати вазон кожних 3 дні, але слідкуйте за тим, щоб не було надмірного поливу, бо зайва вологість призведе до гниття коріння і загалом втрати рослини.