5 полезных перекусов: что быстро и легко можно приготовить

Для поддержания нормального веса, пищеварения и обмена веществ нужно есть часто, но немного. При этом перекус должен быть полезным.

• Авокадо с сыром

Сыр – источник белка, что насыщает, но не добавляет лишних килограммов. Кроме этого, содержит триптофан, который положительно влияет на нервную систему и облегчает процесс засыпания.

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Добавляя в творог немного авокадо, рацион обогащается высококачественными жирными кислотами и полиненасыщенными жирами. Они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Авокадо с сыром / Фото Eat This Much

• Морковный палочки с хумусом

Морковные палочки с двумя ложками хумуса – это идеальная закуска. Ценные жирные кислоты, белки и пищевые волокна создают ощущение сытости, не обременяя желудок.

• Яблочные дольки с арахисовым маслом

Разрежьте яблоко на кусочки и полейте каждую половиной чайной ложкой арахисового масла. Это очень вкусно и питательно.

Яблочные ломтики с арахисовым маслом / Фото CheckYourFood

Однако важно, чтобы масло было натуральным. Варианты с пальмовым маслом, сахаром или другими добавками не подходят.

• Греческий йогурт с ягодами

Ягоды содержат антиоксиданты, которые положительно влияют на иммунную систему. В паре с греческим йогуртом они имеют высокое содержание белка, максимум вкуса и умеренное количество калорий.

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• Тост из цельного зерна с запеченным мясом

Кусочек тоста из цельного зерна с двумя ломтиками запеченного мяса – замечательный перекус для тех, у кого насыщенный рабочий день или тренировки. Украсьте тост любимой зеленью или листом салата.