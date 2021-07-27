5 полезных перекусов: что быстро и легко можно приготовить
Источник:Elle
Для поддержания нормального веса, пищеварения и обмена веществ нужно есть часто, но немного. При этом перекус должен быть полезным.
• Авокадо с сыром
Сыр – источник белка, что насыщает, но не добавляет лишних килограммов. Кроме этого, содержит триптофан, который положительно влияет на нервную систему и облегчает процесс засыпания.
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Добавляя в творог немного авокадо, рацион обогащается высококачественными жирными кислотами и полиненасыщенными жирами. Они положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.
• Морковный палочки с хумусом
Морковные палочки с двумя ложками хумуса – это идеальная закуска. Ценные жирные кислоты, белки и пищевые волокна создают ощущение сытости, не обременяя желудок.
• Яблочные дольки с арахисовым маслом
Разрежьте яблоко на кусочки и полейте каждую половиной чайной ложкой арахисового масла. Это очень вкусно и питательно.
Однако важно, чтобы масло было натуральным. Варианты с пальмовым маслом, сахаром или другими добавками не подходят.
• Греческий йогурт с ягодами
Ягоды содержат антиоксиданты, которые положительно влияют на иммунную систему. В паре с греческим йогуртом они имеют высокое содержание белка, максимум вкуса и умеренное количество калорий.
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• Тост из цельного зерна с запеченным мясом
Кусочек тоста из цельного зерна с двумя ломтиками запеченного мяса – замечательный перекус для тех, у кого насыщенный рабочий день или тренировки. Украсьте тост любимой зеленью или листом салата.