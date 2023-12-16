5 секретов, которые помогут создать больше места в шкафу

Никто никогда не говорит, что у него слишком много места в шкафу. Часто случается так, что все ваши вещи не влезают в небольшое пространство шкафа. Но это можно легко исправить, если вы узнаете некоторые трюки.

Конечно, хотелось бы, чтобы в шкафах было хотя бы немного больше места, но, к счастью, существует много способов увеличить пространство в шкафу, которое у вас есть. Бриана и Эрика Спруйл, профессиональные организаторы, рассказали, как организовать собственное пространство.

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Переоцените свою вешалку

Действительно ли вам нужно вешать тонкую блузку на большую деревянную вешалку? Возможно, стоит переорганизовать то, как вы вешаете вещи на вешалки. Выбросьте все изломанные и поврежденные и лучше замените их на тонкие вешалки. Так вы сможете сохранить одежду опрятной, а также она будет помещаться в шкаф без лишних усилий.

Купите органайзеры для шкафов

Вы будете очень удивлены, но органайзеры для шкафов могут кардинально изменить ситуацию. Как и ящики, эти места позволят вам хранить сложенные вещи в порядке. Это значит, что они будут занимать минимум места и к тому же вам будет легко их доставать и искать.

Используйте все пространство шкафа

Если вам кажется, что шкаф слишком маленький, скорее всего, вы не используете весь его потенциал. Для того чтобы увеличить количество места, вам следует добавить плавающие полки, крючки на внутренней стороне дверцы и на стенках шкафа. Туда вы сможете вешать шляпы, ремни или украшения.



В шкаф можно вместить очень много вещей / Фото Pexels

Добавьте больше полок

Часто при покупке шкафа полки в нем устроены не самым удобным путем, так что будет разумно подогнать его под собственные нужды. Скажем, скорее всего вам не нужна квадратная полка высотой в 40 сантиметров. Вместо нее вы можете сделать две поменьше, и так вместите больше вещей.

Все, что нужно сделать – это измерить шкаф и проявить немного креатива.

Думайте сезонно

А не лежат ли в вашем шкафу купальники и летние шорты? Возможно, в декабре пора убрать эту одежду в ящики и поставить их где-то в кладовке или под кроватью. Так ваш шкаф сразу станет более просторным и опрятным.

Старайтесь держать в нем только те вещи, которые подходят к сезону, а все остальные откладывать.