• Медитационный перерыв

Для этого сядьте спокойно, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Если отвлечетесь, тогда снова верните внимание к дыханию. Это поможет чувствовать себя более спокойными и положительными.

К теме Запах кофе и шоколад: 7 эффективных методов, которые помогут преодолеть стресс

• Выйти на улицу

Выйдите на улицу на несколько минут, чтобы посидеть на солнышке и просто подышать свежим воздухом. Согласно исследованиям, даже несколько минут, проведенных на улице, могут снять стресс, зарядить энергией, улучшить память и уменьшить беспокойство. Даже если вы находитесь в городе, старайтесь обращать внимание на деревья, цветы и парки.

• Посмеяться

Прочитайте несколько страниц смешной книги, просмотрите видео любимого комика или позвоните другу, который всегда смешит. Смех поднимает настроение, а также стимулирует работу сердца, легких и мышц. Это заставляет ваш мозг высвобождать больше эндорфинов для лучшего самочувствия, что поможет расслабить мышцы и стимулирует кровообращения.



Посмеяться / Фото storyblocks

• Подумать о хорошем

Возьмите ручку и перечислите по крайней мере несколько вещей, за которые сегодня благодарны. Подумайте о своих отношениях, о том, что было хорошего, и о каких-либо положительные сторонах жизни – больших или малых. Люди, которые так делают, чувствуют себя лучше и их меньше беспокоит стресс.

• Послушать музыку

Включите несколько своих любимых песен, чтобы расслабиться и поднять себе настроение. Исследования показывают, что музыка способна уменьшить беспокойство и даже снять боль. Если чувствуете желание встать и потанцевать – так и сделайте.



Послушать музыку / Фото iStock

• Прогуляться

Прогулка по окрестностям поднимет настроение и избавит от стресса. Согласно исследованиям, прогулка может стимулировать творческое мышление. Не исключено, что появится свежая идея.

• Сделать растяжку

Встаньте и дотянитесь к пальцам ног. Сделайте небольшой перерыв, чтобы аккуратно растянуть шею, плечи, поясницу, ноги. Кроме того, можете пробовать движения с йоги, ведь это снижает стресс и разгоняет кровь.

Интересно Как повысить и укрепить уверенность в себе: 5 эффективных методов

• Пообщаться

Позвоните другу и поговорите с ним пару минут, напишите члену семьи и узнайте, как у него дела, договоритесь с коллегой о встрече с кофе. Контакты с другими людьми укрепляют социальные связи и дают больше поддержки. Исследования подтверждают: крепкие отношения – один из лучших способов стать счастливее.