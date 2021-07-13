Способствует потере веса и защищает от развития рака: какой чай самый лучший для здоровья

Зеленые и травяные чаи очень полезны для здоровья человека. Ведь они защищают от развития рака, ожирения, диабета и помогают кишечнику хорошо работать.

Эти напитки запускают аутофагию – это естественный процесс регенерации, что происходит на клеточном уровне. То есть уменьшает вероятность развития некоторых заболеваний, и продлевает жизнь.

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Если регулярно употреблять травяной и зеленый чай, это будет способствовать потере веса, оздоровлению и увеличению продолжительности жизни.

Однако медики утверждают, что это касается только травяных и зеленых чаев, так как они содержат большое количество полифенольных антиоксидантов и других полезных ингредиентов. Которые обеспечивают защиту и лечение от различных заболеваний и поддерживают общее состояние здоровья человека.

Какие травяные чаи полезные

Для здоровья человека полезным является сочетание зеленого чая с добавками трав или корней. Например, корень имбиря, листья сафлора (дикого шафрана), цветов жасмина.



Травяной чай / Фото Brewed Leaf Love

Чтобы противостоят окислительному стрессу, помочь в профилактике ожирения и снизить риски развития онкологии, помогут чаи из гибискуса, лемонграсса, ринаканта, который известен как змеиный жасмин.

Важно помнить, чтобы чай был полезным, не стоит потреблять его в очень больших количествах. Это может препятствовать усвоению железа и привести к железодефицитной анемии. Для поддержания здоровья в день достаточно пить 2 – 3 средних чашки чая.

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Кроме того, не нужно пить слишком горячий чай. А при проблемах с пищеварением, особенно воспалительных процессах в желудке, важно обсудить с врачом, какой травяной лучше употреблять.