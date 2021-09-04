Чтобы удержать организм в норме: когда нужно выпить стакан-два воды

Обычно люди пьют воду после еды, или же когда испытывают жажду. Однако существуют важные периоды, когда вы просто обязаны выпить стакан-два воды, чтобы удержать свой организм в норме.

Питье в правильное время поможет вам предотвратить такие проблемы, как боль в желудке, высокое кровяное давление, запор, усталость, переедание и даже инфаркт и инсульт. В то же время это не значит, что вы не должны употреблять воду тогда, когда нуждается ваш организм.

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Вот эти стратегические периоды, когда рекомендовано обязательно попить.

Как только проснулись

Утренняя порция воды является превосходным ускорителем обмена веществ. Она очищает кишечник и удаляет кислые отходы, которые могут нанести вред организму. Стакан воды после просыпания также активизирует работу всех внутренних органов и способствует увлажнению тканей мозга.

За пол часа до трапезы

Вода за 30 минут до трапезы поможет организму усвоить все питательные вещества из пищи. Кроме того, это урегулирует чувство голода и предотвратит переедание. Поэтому если вы пытаетесь контролировать количество потребленных калорий, вода станет вашим надежным союзником.



Вода важна для организма / Фото pexels

Перед ванной

Перед принятием ванны попробуйте выпить стакан теплой воды. Это поможет снизить артериальное давление.

Перед сном

Стакан теплой воды перед сном поможет собрать все токсины, которые организм накопил за день. Также это замечательная профилактика образования тромбов, которые являются главной причиной инфарктов и инсультов.

В добавок, питье перед сном может способствовать более быстрому засыпанию, стабилизируя уровень гормонов и питательных веществ.

При усталости

Иногда усталость может быть симптомом обезвоживания. Попробуйте выпить стакан-два воды, чтобы пополнить запасы жидкости и зарядить свой организм.

Сколько воды нужно пить каждый день