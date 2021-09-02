Фрукты с низким содержанием углеводов: их следует добавить в рацион
Источник:Insider
Вы заботитесь о своей фигуре, придерживаетесь специальной низкоуглеводной диеты или просто хотите сделать свой рацион правильным? Употребление низкоуглеводных фруктов поможет вам достичь желаемого результата и укрепить здоровье.
Полезно 24 делятся с вами списком ягод, которые имеют низкое содержание углеводов и богаты антиоксидантами и витаминами. Эти фрукты обеспечат достаточное количество минералов и сделают ваш рацион правильным.
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Полезные фрукты с низким содержанием углеводов
Клубника
Клубника содержит мало углеводов / Фото Unsplash
Клубника точно не будет лишней в вашем рационе, поскольку содержит еллаговую кислоту, которая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она также не влияет на уровень сахара в крови, так как имеет низкий гликемический индекс – 41 (если показатель ГИ в продуктах 55 и ниже, они не приведут к повышению сахара).
Арбуз
Арбуз богат ликопеном / Фото Unsplash
Арбуз богат ликопеном, но имеет высокий гликемический индекс – 76. Поэтому, если ваш организм склонен к повышению сахара, следует употреблять арбуз с белком или клетчаткой.
Ежевика
Ежевика содержит много антиоксидантов / Фото Unsplash
Ежевика – это отличный источник антиоксидантов. Она имеет не только низкий ГИ, но и содержит много марганца, который очень важен для поддержания здоровья костей.
Малина
Малина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний / Фото Unsplash
Малина содержит в своем составе антоцианы – природные пигменты с высоким уровнем антиоксидантов. Они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Малина также низкий гликемический индекс, поэтому прекрасно подойдет для всех.
Персики
Персики содержат много витамина E / Фото Unsplash
Эти фрукты очень полезны и питательны – 1 средний персик содержит 1,1 миллиграмма витамина Е, который укрепляет иммунную систему организма и помогает бороться с инфекциями. К тому же ГИ этого фрукта составляет 43 балла.
Яблоки
Яблоки помогут наладить работу кишечника / Фото Unsplash
Яблоки содержат немного больше углеводов, но имеют низкий показатель ГИ – всего 38 баллов. Этот фрукт также содержит пребиотики, которые питают полезные бактерии в пищеварительной системе, поэтому они быстро наладят работу кишечника.
Грейпфрут
Грейпфрут содержит очень мало калорий / Фото Unsplash
Грейпфрут – это замечательный фрукт для здорового рациона, ведь он очень низкокалорийный, а гликемический индекс составляет лишь 25. К тому же грейпфрут содержит много витамина С – 45,5 миллиграмма в половине фрукта. Он поможет эффективно работать иммунной системе и защитится от вирусов.
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Сливы
Сливы – это отличный вариант для перекуса / Фото Unsplash
Этот фрукт прекрасно подойдет, как полезный и быстрый перекус. Он богат антоцианами и имеет низкий ГИ. Сливы также содержат соединение ресвератрол, которое может бороться с воспалением и снижать риск некоторых заболеваний, включая рак, сахарный диабет и болезни сердца.