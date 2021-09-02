Фрукты с низким содержанием углеводов: их следует добавить в рацион

Вы заботитесь о своей фигуре, придерживаетесь специальной низкоуглеводной диеты или просто хотите сделать свой рацион правильным? Употребление низкоуглеводных фруктов поможет вам достичь желаемого результата и укрепить здоровье.

Полезно 24 делятся с вами списком ягод, которые имеют низкое содержание углеводов и богаты антиоксидантами и витаминами. Эти фрукты обеспечат достаточное количество минералов и сделают ваш рацион правильным.

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Полезные фрукты с низким содержанием углеводов

Клубника



Клубника содержит мало углеводов / Фото Unsplash

5,6 грамма углеводов, 1,4 грамма клетчатки и 23,1 калории в половине стакана клубники.

Клубника точно не будет лишней в вашем рационе, поскольку содержит еллаговую кислоту, которая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она также не влияет на уровень сахара в крови, так как имеет низкий гликемический индекс – 41 (если показатель ГИ в продуктах 55 и ниже, они не приведут к повышению сахара).

Арбуз



Арбуз богат ликопеном / Фото Unsplash

5,75 грамма углеводов, 0,3 грамма клетчатки и 22,8 калории в половине стакана нарезанного кубиками арбуза.

Арбуз богат ликопеном, но имеет высокий гликемический индекс – 76. Поэтому, если ваш организм склонен к повышению сахара, следует употреблять арбуз с белком или клетчаткой.

Ежевика



Ежевика содержит много антиоксидантов / Фото Unsplash

6,9 грамма углеводов, 3,8 грамма клетчатки и 30,1 калории в половине стакана ежевики.

Ежевика – это отличный источник антиоксидантов. Она имеет не только низкий ГИ, но и содержит много марганца, который очень важен для поддержания здоровья костей.

Малина



Малина может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний / Фото Unsplash

7,3 грамма углеводов, 4 грамма клетчатки и 32 калории в половине стакана малины.

Малина содержит в своем составе антоцианы – природные пигменты с высоким уровнем антиоксидантов. Они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Малина также низкий гликемический индекс, поэтому прекрасно подойдет для всех.

Персики



Персики содержат много витамина E / Фото Unsplash

14,3 грамма углеводов, 2,3 грамма клетчатки и 58,5 калории содержится в 1 персике.

Эти фрукты очень полезны и питательны – 1 средний персик содержит 1,1 миллиграмма витамина Е, который укрепляет иммунную систему организма и помогает бороться с инфекциями. К тому же ГИ этого фрукта составляет 43 балла.

Яблоки



Яблоки помогут наладить работу кишечника / Фото Unsplash

25,1 грамма углеводов, 4,4 грамма клетчатки и 94,6 калории в 1 яблоку.

Яблоки содержат немного больше углеводов, но имеют низкий показатель ГИ – всего 38 баллов. Этот фрукт также содержит пребиотики, которые питают полезные бактерии в пищеварительной системе, поэтому они быстро наладят работу кишечника.

Грейпфрут



Грейпфрут содержит очень мало калорий / Фото Unsplash

9,2 грамма углеводов, 1,4 грамма клетчатки, 36,9 калории в половине грейпфрута.

Грейпфрут – это замечательный фрукт для здорового рациона, ведь он очень низкокалорийный, а гликемический индекс составляет лишь 25. К тому же грейпфрут содержит много витамина С – 45,5 миллиграмма в половине фрукта. Он поможет эффективно работать иммунной системе и защитится от вирусов.

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Сливы



Сливы – это отличный вариант для перекуса / Фото Unsplash

7,5 грамма углеводов, 0,92 грамма клетчатки, 30,4 калории в 1 сливе.

Этот фрукт прекрасно подойдет, как полезный и быстрый перекус. Он богат антоцианами и имеет низкий ГИ. Сливы также содержат соединение ресвератрол, которое может бороться с воспалением и снижать риск некоторых заболеваний, включая рак, сахарный диабет и болезни сердца.