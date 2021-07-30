О том, от каких вещей лучше избавиться и чем их заменить, рассказал микробиолог Джейсон Тетро. Он напомнил, что дезенфекции поверхностей и мытья посуды будет мало, если дома будут источники микробов.

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Губка для мытья посуды

По некоторым оценкам, они содержат более рискованные патогены, чем сиденье унитаза. Проблема в том, что из нее вы переносите микробы на весь посуду, моете. Ученый напоминает, что не стоит забывать менять губку кожого недели или вообще заменить ее на щетку, которую легче чистить.

губки для посуду
Губки – крупнейший источник микробов на кухне \ Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Контейнер с силиконовыми крышками и прокладками

Это удобное место для микроб, потому что здесь они могут скрыться. Поэтому лучше использовать стеклянные контейнеры для хранения продуктов, которые имеют уплотнения, встроенные в крышки. Еще один вариант – это металлические, они легче в очистке.

контейнери для їжі
Лутше использовать стеклянные контейнеры \ Photo by Kim Deachul on Unsplash

Кофеварка

Резервуар для кофеварки является источником грибков. Даже вредных, например, плесень Aspergillus, которая может привести к легочные инфекции. Поэтому нужно тщательно ее чистить.

Полки в холодильнике

Это место может конкурировать с кухонной губкой. По словам ученого, может содержать различные патогены, такие как сальмонелла и листерия. Он советует хранить все фрукты и овощи в специальных мешочках, которые помогают снизить уровень влаги.