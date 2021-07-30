Источники микробов: какие предметы лучше выбросить из кухни

Есть много мест в квартире, где скапливаются микробы. Одно из них – это кухня, но там их совсем не надо.

О том, от каких вещей лучше избавиться и чем их заменить, рассказал микробиолог Джейсон Тетро. Он напомнил, что дезенфекции поверхностей и мытья посуды будет мало, если дома будут источники микробов.

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Губка для мытья посуды

По некоторым оценкам, они содержат более рискованные патогены, чем сиденье унитаза. Проблема в том, что из нее вы переносите микробы на весь посуду, моете. Ученый напоминает, что не стоит забывать менять губку кожого недели или вообще заменить ее на щетку, которую легче чистить.



Губки – крупнейший источник микробов на кухне \ Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

Контейнер с силиконовыми крышками и прокладками

Это удобное место для микроб, потому что здесь они могут скрыться. Поэтому лучше использовать стеклянные контейнеры для хранения продуктов, которые имеют уплотнения, встроенные в крышки. Еще один вариант – это металлические, они легче в очистке.

Кофеварка

Лутше использовать стеклянные контейнеры \ Photo by Kim Deachul on Unsplash

Резервуар для кофеварки является источником грибков. Даже вредных, например, плесень Aspergillus, которая может привести к легочные инфекции. Поэтому нужно тщательно ее чистить.

Полки в холодильнике

Это место может конкурировать с кухонной губкой. По словам ученого, может содержать различные патогены, такие как сальмонелла и листерия. Он советует хранить все фрукты и овощи в специальных мешочках, которые помогают снизить уровень влаги.