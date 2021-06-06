Парадокс в том, что наш внутренний критик появляется не только при неудачах, но и когда мы достигаем успеха, объясняет психолог Оксана Мираи. В результате мы лишаемся "крыльев" и не верим в то, что можем стать успешными.

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Вот что она советует делать, чтобы перепрограммировать своего внутреннего критика в хорошего советника и союзника.

Откуда берется этот внутренний критик

Как отмечает психолог, появление внутреннего критика связано с нашими близкими людьми. Это наши родные, которые ожидали от нас успехов и совершенства, ровесники, которые подшучивали на переменах относительно полноты или не такой одежды, недовольные нашей успеваемостью учителя, или же партнеры в отношениях или коллеги по работе.

Те, кто чаще всех комментировали ваше поведение, указывали на ваши недостатки, говорили, что вы не оправдали их ожидания, оказывали в отношении вас давление или осуждали. Подсознательно такой опыт все больше "пускает корни" в вашу личность,

– рассказывает Мираи.



Внутренний критик появляется, когда нас другие критикуют / Фото pexels

В чем разница между критическим и критикующим мышлением

По словам психолога, критическое мышление – важный навык, который позволяет мыслить более индивидуально, сопоставлять факты и делать выводы на основе анализа и наблюдений, а не сомнительной информации или слепой веры. Люди с критическим мышлением способны легко распознать обман, манипуляции и аргументировать свое мнение. Это значительно повышает их шансы достичь целей и найти новые решения проблем.

Вместе с тем критикующее мышление заставляет нас чувствовать вину и стыд, чем ослабляет мотивацию и уничтожает веру в себя. И хуже всего, говорит Мираи, этот внутренний критик обычно заставляет нас осуждать себя в значимых для нас ситуациях, в частности:

когда получаем поражение или допускаем ошибки;

когда беремся за новое дело;

когда оказываемся в центре внимания других людей во время публичных выступлений, собеседований и т.д.;

когда переживаем стрессовые события и теряем ресурс;

когда возникают новые неизвестные для нас ситуации;

когда начинаем себя сравнивать с другими.

Кроме того, внутренний критик убивает изобретательность и способность к развитию. Поэтому мы начинаем избегать не только новых ситуаций, но и новых возможностей.



Внутренний критик лишает нас "крыльев" / Фото pexels

Как распознать своего внутреннего критика

Внутреннего критика можно распознать по таким проявлениям:

Вы обесцениваете свои достижения, а значимыми считаете только большие успехи.

Вы зацикливаетесь на своих ошибках и занимаетесь "самоедством".

и занимаетесь "самоедством". Вы ставите чрезмерно высокие требования к себе и к другим, стремитесь во всем быть идеальным.

Вам трудно принимать решения, потому что боитесь ошибиться, ведь считаете, что за такое не прощают.

Вы не хотите начинать новое дело , потому что риск, как вы думаете, не оправдывает себя.

, потому что риск, как вы думаете, не оправдывает себя. Вы чувствительны к критике, но с легкостью критикуете других.

Вы сравниваете себя с другими и часто считаете себя хуже.

и часто считаете себя хуже. Вы чувствуете себя неудобно, когда кто-то хвалит вас или говорит комплимент, ведь подозреваете их неискренности, или же считаете себя недостойным этого.

Хвалить и подбадривать себя – это не ваша привычка.

Вас мучает чувство вины за все плохое, что происходит с вами или вашими близкими, и вы пытаетесь нести ответственность за события, на которые не могли повлиять.



Внутренний критик заставляет критиковать себя и других / Фото pexels

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Как избавиться от критикующего голоса

Чтобы избавиться от разрушительного внутреннего критика, психолог советует такой алгоритм действий:

распознать его голос;

определить, что он вам говорит;

осознать какие эмоции у вас возникают;

спросить себя: полезно ли для меня в этой ситуации так думать?;

если нет, тогда как будет полезно?;

спросить себя, что в такой ситуации сказал бы вам ваш друг или подруга.

Внутренние изменения личности требуют от нас много терпения и последовательности. В результате наших усилий, внутренний критик сможет стать хорошим советником и союзником, который мобилизует нас к личностному росту и новым достижениям, не ограничивая внутренние ресурсы,

– резюмирует Мираи.

Она добавляет, каждый может избавиться от его отрицательного влияния и взамен активировать свои внутренние ресурсы.