Однако рано или поздно агрессия, которую мы скрываем, вырвется наружу и причинит большой вред. Именно поэтому психологи рекомендуют от нее избавляться.

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Эти упражнения от экспертов психологического сервиса TreatField помогут вам справиться с пассивной агрессией.

Оцените злость

Когда вас охватывает злость, сперва оцените по шкале от 0 до 10, насколько сильной она является.

Затем определите свой максимум. К примеру, если злость доходит до 5-го уровня, нужно с этим что-то делать.

Найдите свою злость с помощью мыслей

Наши эмоции очень тесно связаны с нашими мыслями. Чтобы понять, что руководит нами, когда мы испытываем сильную эмоцию, стоит спросить себя: "О чем я только что подумал?". Через мысль мы сможем выйти на это острое чувство и найти свою злость.



Подумайте о том, что управляет вашими сильными эмоциями / фото pexels

Выдвиньте 2 гипотезы

Рассмотрите 2 варианта развития событий. Этот пример поможет вам лучше понять, как это сделать.

Гипотеза первая

Я честно говорю своему руководству, что меня не устраивает чрезмерная нагрузка. За это меня уволят или же начнут хуже ко мне относиться.

Гипотеза вторая

Я буду вести себя привычно и выполнять свои задачи, но не максимально качественно. Тогда все будет хорошо и я буду дальше работать.

Хотя вторая гипотеза является более соблазнительной, однако психологи советуют все же попробовать воплотить в жизнь первый вариант. Очень часто, говорят они, при сравнении этих сценариев на практике человек может убедиться в том, что его ожидания не всегда соответствуют действительности.

Поймите, чего на самом деле хотите

Составьте таблицу из трех колонок, и впишите туда описание ситуаций, в которых вам указывали на пассивную агрессию. Например, вот так:

Первая колонка

Вчера человек опоздал, и я пошутил по этому поводу. А он сказал мне, что ему это неприятно.

Вторая колонка

Что мне было нужно от человека? Чтобы он перестал опаздывать и начал уважать моё время.

Третья колонка

Как еще я мог сказать ему об этом? "Пожалуйста, не опаздывай в следующий раз, для меня важно начать работу вовремя".

Психологи говорят, что это упражнение может помочь лучше понять, чего на самом деле вы хотите, и какими словами нужно выражать своей потребности. И впоследствии появится понимание, что вы хотели, чтобы человек уважал ваше время, потому что своими опозданиями он лишь подтверждает ваше мнение, что ему это безразлично.