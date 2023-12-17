Неприятный запах во рту после того как мы съели лук появляется из-за того, что содержащиеся в нем сернистые соединения вступают в реакцию с бактериями во рту. Именно поэтому мы чувствуем очень резкий запах.

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Чтобы сильный запах лука не оставался на дыхании, его минимизировать и избежать можно по нескольким простым способам. Конечно, вы можете воспользоваться жевательной резинкой, мятной конфетой или банальной чисткой зубов, впрочем, предлагаем вашему вниманию другие не менее результативные методы.

Как избавиться от резкого запаха лука изо рта

Лимон

Ломтик лимона во рту способен устранить то, что вас так сильно беспокоит. Пососите его или прополощите рот лимонным соком. Это действее нейтрализирует запах лука, поскольку кислотные свойства цитрусовых помогают бороться с сильным запахом.

Зелень

Любая свежая зелень поможет освежить дыхание и уменьшить запах лука. Такие травы как мята, петрушка или кинза обладают дезодорирующими свойствами.



Простые способы, которые помогут избавиться от плохого запаха изо рта / Фото Pexels

Ополаскиватель

После еды можно воспользоваться ополаскивателем без содержания спирта, который поможет сделать дыхание свежим.

Уксус и сода

А вот уксус с водой вам пригодится в случае, если нужно убрать неприятный запах из рук. Помойте их уксусом или раствором пищевой соды, чтобы нейтрализовать аромат, а затем промойте под водой с мылом.