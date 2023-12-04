Как часто нужно чистить щетку для волос и почему это следует делать

Скорее всего, вы тратите достаточно много времени для ухода за своими волосами. И было бы очень неприятно, если бы все ваши усилия были сведены на нет плохо почищенной щеткой для волос.

Если вы тратите время на то, чтобы подобрать для себя идеальный шампунь, бальзам и другие средства для волос, стоит выделить и несколько минут на то, чтобы привести свою расческу или расческу в порядок. О том, как правильно это сделать, рассказала эксперт Шелия Шацман.

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Почему нужно регулярно чистить расческу

Скорее всего вы часто чистите свои кисточки для макияжа, ведь они должны быть чистыми, чтобы не навредить вашей коже. То же касается и расчески: со временем расческа покрывается остатками продуктов для волос, которыми вы пользуетесь, а также бактериями, пылью, потом и маслами из кожи и мертвыми клетками.

Кроме того, важно помнить о том, что очищение гребешка – это не только удаление волос из него, но и уборка всей другой грязи и пыли.

Как часто следует чистить расческу

Лучшее, что вы можете сделать для своих волос – это не ждать, пока ваша расческа начнет выглядеть грязной, или же на ней появятся видимые загрязнения. Поэтому обычно вы должны чистить щетку каждые две – четыре недели.

Впрочем, этот период может отличаться от человека к людне в зависимости от того, сколько средства для укладки вы используете, как часто берете расческу в руки и сколько раз в неделю моете голову.

Помните и о том, что в случае, если щетина или зубцы на вашей щетке начинают ломаться и отпадать, щетку следует заменить новой. Для того чтобы тщательно ее очистить, вам понадобится всего несколько инструментов.



Чистить щетку нужно очень тщательно / Фото Pexels

Вы можете взять шампунь, пищевую соду и большую миску. В миску залейте теплую воду и положите туда щетку, предварительно удалив все волосы и видимую грязь. Добавьте к воде чуть-чуть шампуня и пищевой соды и вспеньте ее. С помощью старой зубной щетки осторожно пройдитесь между всеми зубцами, чтобы убрать грязь за жир.

В конце положите щетку на сухое полотенце и дайте ей высохнуть на воздухе. Не используйте щетку, пока она не будет полностью сухой.