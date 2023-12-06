Как идеально завернуть подарок: пошаговая инструкция

Зима – это самое время подарков, и для того, чтобы их получение было особенно приятным, стоит позаботиться о том, чтобы упаковка упаковки также выглядела привлекательно и презентебельно.

Выбирать идеальные подарки для друзей и семьи – это весело, как и смотреть, как они срывают подарочную бумагу и видят, что в коробке – именно то, что они хотели весь год. Прежде чем заворачивать подарок в бумагу и ленту, убедитесь, что делаете все правильно.

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Как правильно заворачивать подарки

Для того чтобы качественно завернуть подарок, вам прежде всего нужно подготовить все нужные материалы. Так что вам понадобятся :

подарочная бумага;

двусторонний скотч;

лента;

острые ножницы.

Прежде всего положите коробку с подарком поверх развернутой подарочной бумаги. оставив бумагу еще прикрепленной к рулону. Убедитесь, что коробку вы положили лицевой стороной вниз. После этого используйте ножницы, чтобы разрезать бумагу вдоль одной стороны так, чтобы образовался достаточно широкий лист, чтобы покрыть обе стороны подарка.

После этого вам нужно осторожно сложить бумагу. Начинайте с той же стороны, что и лежит большая часть пеппера и затяните его достаточно туго, чтобы упаковка не соскальзывала с коробки и держалась на ней достаточно туго.

Подверните вторую часть бумаги и поднесите ее к уже завернутому концу и отрежьте лишнюю бумагу от рулона, оставив только несколько сантиметров на приклеивание. Подогните эту бумагу и заклейте с помощью двустороннего скотча, чтобы снаружи не было видно швов.

Инструкция по завертыванию подарков / YouTube-канал HGTV Handmade

С обоих концов коробки у вас должны образоваться клапаны так, как показано на видео. Старайтесь вовремя отрезать всю лишнюю бумагу, чтобы упаковка выглядела аккуратно.

В самом конце вы можете поместить на упаковку ленту. Для этого положите уже завернутую коробку лицевой стороной вниз на разложенную ленту (важно, чтобы лента была по крайней мере в 5 раз длиннее коробки). Переплетите концы ленты и завяжите в красивый пышный бант.