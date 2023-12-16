Как очистить чугунную посуду от ржавчины и нагара: она будет просто блестеть

Любой повар подтвердит, что чугунная посуда может быть незаменимой во время многих процессов приготовления пищи. Единственный его минус: на нем очень быстро скапливается ржавчина и нагар. Но и с этой проблемой можно легко справиться.

Чугунные сковородки – возможно, наиболее долговечны из тех, что когда-нибудь будут в вашей коллекции. Кроме того, они очень хорошо проводят тепло, но и требуют некоторого особого ухода. О нем рассказала эксперт по домохозяйству Мэри Марлоу Леверетт.

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Как отчистить чугунную посуду

К счастью, если вы заметили проблему сразу, удалить ржавчину и нагар из чугуна очень просто и для этого вам не потребуется много времени. Все, что вам нужно – это несколько материалов и немного смазки. Впрочем, реставрировать можно даже старые изделия, если ржавчина не ослабила чугун и не оставила железо тонким.

Что вам понадобится:

нейлоновая щетка с жесткой щетиной;

скребок;

духовка;

салфетка из микрофибры;

лимонный сок;

пищевая сода;

полиэтиленовая пленка;

жидкость для мытья посуды;

растительное масло.

Соскребите видимую ржавчину

Для начала вам нужно взять жесткую нейлоновую щетку или скребок и потереть видимые части ржавчины с поверхности чугуна. Если же ржавый участок невелик, то, по всей вероятности, это все, что вам нужно сделать перед тем, как мыть чугун.

Замешайте очистительную пасту

Если после соскоб пасты ржавчина все еще осталась на ней, тогда вам нужно сделать специальную пасту, которая поможет очистить посуду. Для этого смешайте одну часть пищевой соды и столько же лимонного сока в небольшой миске.

Тщательно перемешайте смесь. После этого нанесите пасту на проблемные участки посуды и накройте пасту полиэтиленовой пленкой или поместите посуду в закрываемый пакет.



Чугунную посуду нужно тщательно чистить / Фото Pexels

После этого вам потребуется подождать не менее 24 часов, а затем снова почистите его жесткой щеткой. Тщательно осмотрите посуду и промойте в горячей воде. При необходимости повторите отделку пастой.

Вымойте и высушите чугун

Если ржавчина исчезла из вашей посуды, тогда вам нужно прочитать чугун с мягким мылом и немедленно протрите его досуха тканью из микрофибры. Так вы сможете предотвратить появление ржавчины.

Впоследствии вы можете разогреть чугун до 200 градусов Цельсия. Нанесите оду или две столовых ложки растительного масла на чугунные детали, пока они не станут черными и блестящими. После этого выпекайте чугунную посуду в течение одного часа. И перед тем, как вынимать его из печи, дайте посуде полностью остыть.