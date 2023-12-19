Сковородки, медные кастрюли и противня должны служить вам десятилетиями, но это возможно только в том случае, если вы знаете, как за ними правильно ухаживать. Эксперт Бетти Голд рассказала, как правильно нужно мыть разные виды посуды.

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Как правильно мыть разную посуду

Первое, что вы должны знать о мойке разнообразной кухонной утвари – не стоит использовать посудомоечную машину, даже если производитель утверждает, что это нормально. Со временем это повредит покрытие сковородок и кастрюль и лучше делать все самостоятельно руками.

Как очистить чугунную посуду

Самый эффективный способ не допустить повреждения чугунной посуды – это не замачивать ее. Да, это может показаться вам странным, однако замачивание посуды в воде может привести к ухудшению покрытия посуды.

Для того чтобы почистить чугун, вам нужны:

теплая вода;

обычная соль;

растительное масло.

Чтобы получить наилучшие результаты, вам нужно очень быстро помыть сковороду или кастрюлю сразу после того, как вы закончите готовить, когда она остынет. Чугун хорошо сохраняет тепло, так что это может занять некоторое время.

Затем приготовьте специальную пасту, смешав соль и масло. Этой смесью тщательно вычистите чугунную посуду. А для того чтобы предотвратить образование ржавчины, тщательно высушите сковороду и слегка смажьте поверхность растительным маслом. Вы также можете накрыть сковороду бумажным полотенцем, чтобы защитить ее от пыли во время хранения.

Как очистить антипригарное покрытие

Антипригарные сковородки прекрасны, когда нужно готовить липкую пищу с минимальным количеством масла, и за ними требуется тщательный уход. Для того чтобы почистить такую сковороду, вам нужна горячая вода с мылом и растительное масло.



Антипригарные сковородки нужно чистить мягкой губкой / Фото Pexels

Сначала просто помойте сковороду мягкой губкой с мылом. Избегайте использования абразивных губок или металлических щеток – они точно повредят покрытие. После этого промойте сковороду в горячей воде и высушите ее полотенцем. И хотя сковородки с антипригарным покрытием не нуждаются в смазке маслом, многие повара все же делают это для того, чтобы они не высыхали.

Как почистить медь

Для того чтобы почистить медь, чтобы она не стала со временем коричневой, вам нужно сначала вымыть кастрюлю с моющим средством в горячей воде и использовать для этого мягкую губку. А для того, чтобы удалить все прилипшие остатки пищи, используйте немного пищевой соды, которая будет действовать, как мягкий абразив.