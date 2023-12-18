Как зрительно увеличить вашу комнату: руководство от эксперта

Помещения в вашем доме тесные и небольшие? Не беда, этому можно легко помочь, если знать, как максимально использовать даже самое маленькое пространство, которое у вас есть.

Небольшие помещения всегда можно увеличить зрительно, если использовать для этого правильные инструменты. И эксперт Антония Бентел знает их, поэтому дала несколько уместных советов, которые можно легко воплотить у себя дома.

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Делите помещение на зоны

Если вы живете в однокомнатной квартире, ваша гостиная одновременно служит вам и за спальню. Но чтобы комната не выглядела захламленной и слишком маленькой, попробуйте визуально разделить комнату на две части – ту, где вы спите, и ту, где вы принимаете гостей и отдыхаете.

Так вам и не надоест одна главная комната, и вы сможете легче планировать свой день и чувствовать себя более продуктивными, если не будете проводить весь день в спальной зоне.

Не забывайте о зеркалах

Правильно развешенные зеркала могут сделать любое пространство визуально больше. Свет от зеркала отражается в темные углы, что создает иллюзию двойного пространства.

Если вы создадите в своей спальне зеркальный уголок, это поможет вам сделать комнату гораздо светлее, и вы сами ее не узнаете – она будет ощущаться больше, чем раньше.

К тому же хорошей идеей может быть установка внутренних окон. Так пространство между комнатами все еще будет разделено, но вы будете создавать иллюзию пространства, а также сделаете квартиру светлее.

Избавьтесь от беспорядка

Возможно, одна из главных причин, почему ваша комната кажется такой маленькой – из-за груды безделушек и сувениров, которые вы храните на всех горизонтальных поверхностях. Что ж, самое время их избавиться, ведь они создают немало визуального шума, что уменьшает пространство помещения.

Для того чтобы не выбрасывать любимые безделушки, однако не заставлять ими весь дом, вы можете подумать об установке встроенных шкафов, в которых можно хранить немало вещей.



Беспорядок может сделать любое помещение меньше / Фото Pexels

Инвестируйте во встроенную мебель

Да, встроенная мебель может решить очень много ваших проблем с пространством. Иногда вместо того, чтобы купить уже готовую мебель, лучше нанять столяра, который поработает над тем, чтобы как можно лучше вписать предметы интерьера в те квадратные метры, которые у вас есть.

Развлекайтесь с цветами

Вы можете быть удивлены и небольшое пространство – это идеальное место для смелого выбора цветов. У вас может возникнуть соблазн выбрать бледный и светлый цвет для того, чтобы зрительно увеличить помещение, и это может быть не лучшим вариантом.

Если в вашем доме не слишком хорошее освещение, попробуйте использовать более глубокие цвета. Если же в помещение проникает достаточно много солнца, вы можете использовать яркие и жизнерадостные оттенки.