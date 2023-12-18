Каждый из нас знаком с ощущениями, когда нужно много времени выделить на распутывание гирлянды. Но если знать несколько секретов, можно навсегда забыть о проблеме с клубком праздничной декорации.

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Коробка для гирлянд

При покупке гирлянд они идеально сложены в коробку, а обратно в таком же виде их сложить бывает сложно. Замечали ли такое за собой? Так вот, чтобы мерцающие фонари не запутывались, используйте для хранения гирлянд не внутреннюю часть коробки, а наружную.

Одну частицу гирлянды прикрепите скотчем и обматывайте вокруг коробки. Это позволит не запутаться гирляндам между собой. Когда доматаете гирлянду до конца, прикрепите скотчем и замотайте в крафтовую бумагу. В следующем году вам понадобится несколько секунд, чтобы распутать рождественскую декорацию.



Гирлянду от елки можно легко сложить / Фото Pexels

Картон

Если у вас не сохранилась коробка, то аналогичный метод, описанный выше, можно применить к картону. Для этого вам понадобится кусочек картона, вокруг которого вы обмотаете гирлянду. Сверху оберните украшение пузырчатой пленкой для лучшего хранения.

Цилиндр

Еще один прекрасный способ сложить гирлянду – использовать что-нибудь цилиндрическое. Это может быть какая-нибудь труба или даже упаковка от чипсов Pringles. Оберните фонарики вокруг этого цилиндра, закрепив начало и конец скотчем.