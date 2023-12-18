Как подобрать идеальный подарок на Новый год для кого угодно: стоит знать этот секрет

Выбор подарков может быть очень приятным, если вы знаете, что именно хочет человек, для которого вы их выбираете. В противном же случае этот ритуал может превратиться в настоящее мучение. К счастью, эксперты знают секреты, которые помогут выбрать отличный подарок для любого человека.

Проблема выбора подарков для приятелей, коллег по работе на не слишком близких родственников возникает каждый год, и если вам надоело ломать голову над ней, возможно, пора прислушиваться к советам экспертки Фионы Маккензи Джонстон.

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Как выбрать идеальный подарок

Практика и дарение, и получение подарков крайне важна для очень большого количества людей. Но есть ли хуже, чем получить ужасный, совсем ненужный подарок на Рождество или Новый год? К счастью, избежать этого, по меньшей мере со своей стороны, не так уж сложно.

Оказывается, существует четыре основные категории подарков, среди которых вы можете выбрать точно подходящий в соответствии со статусом или предпочтениями человека, которому вы приобретаете подарок.

Прежде всего, если покупка подарков каждый год для большого количества людей становится для вас большим финансовым бременем, вы можете заранее договориться со своими друзьями и родными о лимите расходов или даже договориться вместо подарков делать благотворительные пожертвования на имя друг друга – оказывается, это тоже достаточно распространенная практика.



Подарки являются очень важной традицией / Фото Pexels

Но если вы все же четко настроены подарить что-нибудь своим родным, тогда стоит перейти к категориям подарков. Первая – это та, которая говорит что-то о дарящем.

Если вы занимаетесь выпечкой, написанием книг или рисуете картины – изделие, созданное собственными руками, может быть неплохим подарком. Но не стоит забывать и о получателе; если ваша сестра не ест сладкого, нет смысла дарить ей конфеты, даже если на их приготовление вы потратили всю ночь. И человек, не любящий читать, скорее всего, не оценит книгу в подарок, даже если вы замечательный писатель.

Вторая категория подарков – это те, которые касаются получателя. Впрочем, стоит предупредить – выбирать подарок, опираясь на эту категорию, стоит только в том случае, если вы хорошо знаете человека. Дело в том, что здесь достаточно легко угадать.

Например, вы знаете, что человек любит декорировать интерьер, но если вы не уверены точно в его вкусе, не стоит дарить ему эксцентричные подушки или вазы для цветов. То же касается и большинства других тем для подарков.

С другой стороны, третья категория – это подарки, касающиеся события или сезона, и они подойдут отлично, если вы не очень хорошо знаете человека. В такие подарки можно включить украшения на елку и буквально что угодно, что может доставить удовольствие в будние дни.

Вы можете приобрести в подарок масло для ванны, ароматические свечи, дорогие конфеты, изысканный чай или действительно хороший сыр – что угодно, что сочетает причудливость и практичность.

И, наконец, четвертая категория – это подарки, говорящие и о получателе, и о дарителе, а также и о символизме события. То есть вы можете подарить хорошо проведенное время вместе – будь то билеты в оперу, театр или на балет. Это может быть сентиментальный альбом с общими фотографиями – в общем, все, что может напомнить о приятных воспоминаниях вместе или создать новые.