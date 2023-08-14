Как избавиться от тараканов: действенные и простые советы

Тараканы могут быть не только крайне неприятными, эти насекомые и потенциально опасны, ведь могут переносить немало микробов и болезней. И вывести их из собственного дома нужно при первой же возможности.

Тараканы – это насекомые, которые обычно поселяются в домах, у них удлиненные тела и длинные усики. Проблема с этими существами состоит в том, что они всеядны и могут питаться как остатками пищи, так и телами других насекомых.

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Как избавиться от тараканов

На самом деле вред, который тараканы могут нанести помещению, относительно минимален. Они могут едва повредить картонные или кожаные изделия и оставить неприятные пятна или помет. Но, несмотря на это, вы точно не захотите оставить насекомых в своем доме, ведь они могут подвергнуть вас и другим опасностям.

Колючки, у которых тараканы имеются на лапках, просто идеально подходят для того, чтобы переносить возбудители болезней и микробы. Известно, что эти насекомые могут распространить сальмонеллу, проказу, кишечную палочку, стрептококк и стафилококк. И, наконец, экскременты тараканов могут спровоцировать аллергические реакции и приступы астмы.

К счастью, избавиться от этих насекомых можно, и некоторые способы вы можете опробовать самостоятельно, без помощи специалистов.

Первый совет, который дают эксперты – давить тараканов всякий раз, когда вы их видите. Это может показаться достаточно очевидным, однако это поможет уменьшить их количество. Главное – не забудьте продезинфицировать участок, где вы убили таракана, чтобы избежать распространения болезней и бактерий.



Тараканы могут переносить кишечную палочку / Фото Pexels

Также в борьбе с насекомыми можно использовать пищевую соду – это одно из самых эффективных средств. Если таракан проглотит ее, в его теле будут накапливаться газы, и это в конечном итоге приведет к смерти насекомого. Впрочем, тараканы не спешат лакомиться простой содой, чтобы побуждать их съесть ее, смешайте ее с сахаром и положите в тех местах, где могут быть тараканы.

Другое надежное средство – борная кислота. Она чрезвычайно токсична и поможет уничтожить всех домашних вредителей. Для того чтобы соблазнить тараканов съесть ее, смешайте в равных частях борную кислоту, сахар и воду и так сделайте тесто. Раскатайте его в шарики и поместите в местах, где раньше замечали тараканов.

Помните и о том, что эти насекомые не переносят некоторых запахов, которые кажутся достаточно приятными для людей: в частности, мятные и цитрусовые спреи заставят тараканов покинуть вашу кухню как можно быстрее.

Но, конечно, самое лучшее, что вы можете сделать – это предотвратить повторное появление этих неприятных насекомых. Для этого необходимо, прежде всего, держать дом в чистоте. Тараканы прекрасно живут среди остатков пищи, переполненных мусорников и разлитых пятен.

Итак, попробуйте убирать после каждого приготовления пищи, вытирать все пятна и вовремя выносить мусор. Еще один способ избежать тараканов – убрать всю лишнюю влагу в доме. Проверьте, не протекают ли у вас трубы и хорошо ли работает вентиляция.