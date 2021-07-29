Защищает и помогает иммунной системе: какие полезные свойства чая каркаде

Чай каркаде богатый полифенолами, которые являются мощными антиоксидантами. То есть снижают вред окислительного стресса, защищая клетки от окисления и старения. Кроме того, предохраняют организм человека от развития рака, сердечно-сосудистых болезней, нейродегеративних изменений и воспалительных процессов.

Каркаде – кисловатый на вкус напиток ярко-красного цвета, приготовленный из сушеных цветков гибиска.

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Цвет свой напиток получает от лепестков, которые содержат высокий уровень растительного полифенола антоцианинов.

Ученые заметили, что полифенольные соединения, которыми богат чай каркаде, быстро всасываются в желудке и абсорбируются в тонком кишечнике, положительно влияя на здоровье человека.

Каркаде / Фото Caroline's Cooking

Согласно исследованиям, регулярное употребление чая каркаде оказывает антибактериальное действие на большинство патогенных микробов, которые вызывают у человека инфекции органов дыхания, кожи, даже костей и суставов.

Также полифенолы, содержащиеся в чае каркаде, поддерживают микрофлору кишечника. Это помогает иммунной системе быть более прочной и активнее противостоять инфекциям.

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Противопоказания употребления чая

При гастрите, язвенной болезни, острых воспалительных процессах органов пищеварения – лучше избегать этот напиток. Кроме этого, может быть индивидуальная непереносимость чая из лепестков суданской розы, аллергическая реакция.