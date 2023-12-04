Вам стоит избавиться от этих 5 вещей перед Рождеством: рекомендации эксперта

Зима – это прекрасное время года, но вместе с ней приходит довольно много беспорядков. Поэтому для того, чтобы сделать свой дом более просторным и чистым, вам стоит выбросить некоторые вещи, до которых не доходят руки в течение всего года.

Конечно, вам приходилось слышать о сезонной уборке. Но зимой оно отличается от того, что следует делать в другое время года. Прежде всего, вам нужно перебрать и выбросить те старые вещи, которые вы достаете с полок только в канун праздников. О том, какие вещи следует выбросить, рассказала эксперт Аманда Лорен.

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Старый рождественский декор

Если ваша мишура на елку уже видела лучшие дни, вам не стоит хранить ее в надежде, что что-то изменится в следующем году; лучше выбросить ее на фоне купить новую. Это касается не только мишуры, но и любого другого рождественского декора, который есть в вашем доме.

Большинство украшений, которые у вас остались еще от дедушек и бабушек, можно заменить более новыми и качественными аналогами.

Запутанные и сломанные гирлянды

Одна из самых важных покупок перед Рождеством – это гирлянды, которые сделают вашу елку более яркой и броской. Но многие люди хранят у себя дома сломанные гирлянды, которые на самом деле никогда не будут отремонтированы.

Так что для того, чтобы не разочаровываться каждый год, когда достаете коробку с украшениями, просто выбросьте безнадежно запутанные и сломанные гирлянды и замените их новыми.

Искусственная елка

Во многих отношениях искусственные елки лучше настоящих, ведь они долговечны и вам не придется покупать новую елку каждый год. Но, несмотря на то, что они могут стоять дольше месяца, они все же не вечны.



Искусственную елку также нужно периодически заменять / Фото Pexels

Так что если на вашем искусственном дереве не хватает нескольких веток или оно стало выглядеть увядшим, возможно, пора заменить его на новую елку.

Принадлежности для выпечки

Может, вы каждый год печете имбирное рождественское печенье? Тогда следует проверить, все ли ваши формочки для выпечки и противня в подходящем рабочем состоянии. Не стоит использовать принадлежности, которые уже не выглядят хорошо: это может испортить конечный результат вашего труда.

Выбросьте старые формочки, и замените их перед следующим выпеканием.

Нишевая праздничная одежда

Если на прошлогоднюю вечеринку на Новый год вы покупали удивительный свитер, это не значит, что вам нужно хранить его до конца жизни. Если в течение года некоторые ваши зимние вещи стали пищей для моли, скорее всего, вы уже не будете их одевать. Так что лучше заменить их на новые.