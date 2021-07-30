Каких правила питания следует придерживаться в летнюю жару: 3 совета

Во время летней жары есть важные 3 правила, которых нужно соблюдать для лучшего здоровья человека. Что будет полезно для организма – читайте в материале.

Восстановление воды в организме

Летом человек много потеет, что является обычным физиологическим процессом для терморегуляции. Однако с потом теряется вода, которую нужно пополнять.

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Не стоит утолять жажду сладкими или газированными напитками, которые насыщены большим количеством сахара. Лучше поддерживать водный баланс чистой негазированной водой.



Водный баланс / Фото Getty Images

Качество продуктов

Жара существенно влияет на качество продуктов. При несоблюдении правил хранения увеличивается опасность их употребления.

Особенно важно быть бдительным к таким продуктам, как колбасные изделия, сырое мясо и рыба, молочные продукты, сливки. Кроме того, старайтесь избегать курьерских доставок в это время.

Витамины

Добавляйте до каждого приема пищи зелень, овощи, листья салата. Они богаты калием, кальцием, витаминами группы В, С и антиоксидантами. Однако важно не переедать.

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Кроме этого, разбавьте рацион холодными супами. Высококачественный белок найдете в яйцах, рыбе, мясе, бобовых. На завтрак и обед они подойдут идеально.