Климакс – это один из физиологических этапов развития женского организма. Среди самых распространенных симптомов – приливы жара или потливость. Но только этим климактерический синдром не ограничивается. Подробнее о том, как держать менопаузу под контролем, зачем в этот период посещать врача и как облегчить симптоматику – читайте в нашей статье.

Согласно статистическим данным, в возрасте 48 – 50 лет у женщин начинаются сбои менструального цикла. Прежде всего меняется привычный график: возможно частое появление менструации или же наоборот – значительная задержка. Если вы заметили это расстройство, обязательно обратитесь к специалисту для получения рекомендаций по лечению и для подробной лабораторной или инструментальной диагностики.

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Итак, разберемся более подробно, что же означает такое страшное слово "климакс".

Климакс (с греческого klimax – лестница) – комплекс физиологических изменений некоторых важнейших функций организма, обусловленное возрастными особенностями изменений гормонального баланса.

Полное прекращение менструаций и отсутствие возможности забеременеть называется менопаузой. Она характеризуется прогрессирующим снижением продукции женских половых гормонов. Если менопауза развилась до 45 лет, она считается ранней.



Менопауза сопровождаться расстройствами сна / Фото Pexels

Интересный факт. Ранняя менопауза чаще развивается у женщин, которые курят. Обычно первые симптомы появляются в среднем на 2 года раньше по сравнению с теми, у кого нет этой привычки.

За несколько лет до менопаузы возможно появление характерных симптомов-предвестников:

менструации становятся нерегулярными (как по продолжительности, так и по обильностью)

частые приливы (от 30 секунд до 10 минут жара, потливость и покраснение кожи), которые прекращаются за 1 – 2 года

возможна вагинальная сухость

нарушение сна

изменения настроения

Тяжесть симптоматики индивидуальна. Хотя менопауза часто связана с риском заболеваний сердца, это объясняется совпадением с пожилым возрастом. У некоторых женщин обостряются имеющиеся проблемы (такие, как эндометриоз или болезненные менструации).

С приходом климакса, к выше перечисленным симптомам добавляются изменения, которые спровоцированы недостаточностью эстрогена в организме женщины, обычно – это изменения настроения и поведения. В общем, весь перечень симптомов, возникающих в климактерическом периоде, перечислить трудно, поэтому предлагаем ознакомиться с самыми распространенными из них:

сильная потливость, перепады артериального давления, головные боли, тахикардия, появление красных пятен на шее и лице

нарушения обмена веществ

остеопороз

депрессия

ускоренный набор массы тела или же наоборот – потеря веса

нарушение трофики кожи и ее придатков (сухость кожи, выпадение волос, хрупкость ногтей)

пигментация кожи

генитальный пролапс

недержание мочи

нарушение зрения и другие.



Климакс – это нормальное физиологическое явление / Фото Pexels

Но несмотря на все эти симптомы хочется заметить, что климакс – это не болезнь, а нормальное физиологическое явление, при условии своевременного начала и нормального течения. Но даже при нормальном течении климакса, женщина с трудом переживает этот период.

Как облегчить симптоматику

Для облегчения симптоматики, улучшения общего состояния и восстановления гормонального баланса – обратитесь к врачу, который правильно подберет лекарственные средства. Возможно также применение препаратов на растительной основе с клинически доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности. Они не только помогут улучшить общее самочувствие, но и уменьшат выраженность перечисленных симптомов.

Климакт-Хеель устраняет симптомы, спровоцированные гормональными нарушениями / Фото Heel

При появлении симптомов, вызванных гормональными нарушениями: приливы жара, потливости, усиленного сердцебиения, головокружения, расстройствах сна, депрессии, меланхолическом настроению, неврозах, дистонии и мигрени, применяют препарат Климакт-Хеель. Который благодаря своему действию, основанному на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящие в состав препарата, будет способствовать улучшению самочувствия и уменьшению выраженности симптоматики.

Мулимен оказывает спазмолитическое, седативное и обезболивающее действие / Фото Heel

При нарушении нервной и эндокринной регуляции функции женских половых органов, используют также, лекарственное средство на натуральной основе Мулимен. Он может помочь ее восстановить и оказывает спазмолитическое, седативное и обезболивающее действие, что позволяет значительно улучшить общее самочувствие.

Нервохеель снимает нервное перенапряжение / Фото Heel

В случаях нервного перенапряжения, ощущении тревоги, нарушениях сна, появлению невроза или депрессии, спровоцированной климактерическими нарушениями, а также для повышения стрессоустойчивости и лечения психосоматических заболеваний – применяют препарат Нервохеель. Благодаря своим компонентам он оказывает успокаивающее, антидепрессивное и противосудорожное действие и нормализуют сон. Указанные эффекты препарата основаны на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения.

Во время обращайтесь к врачу и применяйте природные, натуральные препараты для улучшения своего состояния и восстановления психоэмоционального баланса в лечении и для профилактики. І тогда, климакс не станет препятствием к счастливой и комфортной жизни.