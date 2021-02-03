Согласно данным ВОЗ, 38% людей в мире живет с йододефицитом. Чтобы эта проблема не мешала и вам, нутрициологиня Ольга Дорош напоминает зачем нам йод, что вызывает его дефицит и в какой пищи искать микроэлемент.

Источник: инстаграм Ольга Дорош

Для жизненных потребностей человека необходимо получать всего лишь 5 граммов йода. Именно этот микроэлемент участвует в продукции гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодтиронина), которые регулируют процессы обмена веществ в организме.

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Подробнее о йоде, его функциях и том, как избежать йододефицита, рассказала нутрициологиня Ольга Дорош.

Для чего нам йод

Наша щитовидная железа использует его для выработки своих гормонов, которые в свою очередь влияют на:

рост и развитие организма (особенно детей) ⁣⁣ ⠀

умственное развитие, память; ⁣⁣ ⠀

обмен веществ, вес тела.⁣⁣

Дефицит йода может вызвать: ⁣⁣⠀

проблемы с щитовидной железой⁣⁣; ⠀ отеки сухость кожи, выпадение волос; ⁣⁣ ⠀ ощущение хронической усталости; задержку роста и развития у детей (даже незначительные дефициты при беременности снижают когнитивные функции у детей); возрастает вероятность прерывания беременности, патологии плода.⁣⁣ ⠀

Откуда брать йод



В какой пище содержится йод / Фото Pexels

Йод встречается в морской воде, продуктах выращенных в прибрежных зонах и некоторых почвах. Высокое количество микроэлемента содержится в:

морской рыбе и морепродуктах;

водорослях (ламинария, вакаме, мекабу, нори);

морепродуктах (мидии, кальмары, креветки, икре);

белой рыбе (минтай, хек);

овощах (картофеля, редисе, чеснока, свекле, томатах, баклажанах, спарже, зеленом луке, щавеле, шпинате);

фруктах (бананах, апельсинах, лимонах, дыни, ананасах, хурме);

яйцах;

молоке;

говядине;

грецких орехах.

Взрослым ВОЗ рекомендует потреблять йодированную соль!

Именно йодированную, а не морскую или гималайскую. Это поможет обеспечить суточную потребность в йоде, ведь в таком случае мы четко знаем, что в 5 граммах соли есть суточная норма йода (примерно 200 микрограммов)⁣⁣.

О соли

При различных способах приготовления, йод уходит из соли. Процент потери колеблется от 7 до 50%. Поэтому лучше солить блюда в конце приготовления. ⁣Саму соль желательно хранить в сухом темном месте в плотно закрытой посуде.

Общий срок хранения соли до 3-х месяцев. И чем быстрее вы используете начатую пачку – тем лучше.