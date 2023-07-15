Как вылечить алопецию: 5 советов, которые нужно знать каждому

От алопеции страдает большое количество людей. Иногда облысение может повлиять на уверенность человека и его самооценку. Алопецию вылечить возможно, стоит только знать – как правильно.

Алопеция – это частичное или полное выпадение волос на голове или других частях тела. Это может затронуть людей всех возрастов.

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Типы алопеции

Андрогенная алопеция . Это самая распространенная форма выпадения волос, которую часто называют облысением по мужскому или женскому типу. Это утонченный волосяной покров на макушке или залысинах у мужчин и диффузное утончение у женщин.

. Это самая распространенная форма выпадения волос, которую часто называют облысением по мужскому или женскому типу. Это утонченный волосяной покров на макушке или залысинах у мужчин и диффузное утончение у женщин. Очаговая алопеция . Этот тип алопеции проявляется гнездовым выпадением волос на коже головы или на других участках тела. Это происходит, когда иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос.

. Этот тип алопеции проявляется гнездовым выпадением волос на коже головы или на других участках тела. Это происходит, когда иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. Телогеновая алопеция . Характеризуется чрезмерным выпадением волос из-за нарушения цикла роста волос. Это часто вызвано такими факторами, как стресс, гормональные изменения, прием лекарств, хронические заболевания или дефицит питательных веществ.

. Характеризуется чрезмерным выпадением волос из-за нарушения цикла роста волос. Это часто вызвано такими факторами, как стресс, гормональные изменения, прием лекарств, хронические заболевания или дефицит питательных веществ. Выпадение волос из центра . Это форма выпадения волос, которая обычно начинается с образования круглого участка на коже головы.

. Это форма выпадения волос, которая обычно начинается с образования круглого участка на коже головы. Тракционная алопеция. Выпадение волос из-за натяжения волос из-за тугой прически.



Аллопецией страдают мужчины и женщины / Фото с Pexels

Причины алопеции

– Генетическая предрасположенность. Гены унаследованные от обоих родителей могут сделать людей более восприимчивыми к этому заболеванию.

– Автоиммунные заболевания. Считается, что гнездовая алопеция имеет аутоиммунный компонент, при котором иммунная система ошибочно нацеливается на волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос. Волчанка и псориаз кожи головы, также могут проявляться выпадением волос.

– Гормональный дисбаланс. Колебания уровня гормонов, которые возникают, например, во время беременности, менопаузы или заболеваний щитовидной железы, могут способствовать выпадению волос.

– Заболевание и лечение. Некоторые заболевания, такие как инфекции кожи головы, грибковые инфекции, перхоть или основные системные заболевания, могут спровоцировать алопецию. Такие методы лечения, как препараты железа, химиотерапия или лучевая терапия могут привести к временной или постоянной потере волос.

– Дефицит питательных веществ. Дефицит основных витаминов и минералов, анемия, недостаточное потребление белка или недоедание также влияют на рост и качество волос.

– Стресс. Он является распространенной причиной выпадения волос (алопеции), которую часто игнорируют. Чрезмерный стресс в течение длительного времени может отрицательно сказаться на здоровье волос, что приведет к их значительному выпадению.

– Частая химическая/термическая обработка. Укладка, покраска и некоторые другие салонные процедуры по укладке вредят волосам. Если проводить их слишком часто, они могут повлиять на здоровье волос. Избегайте причесок, туго стягивающих волосы.



На появление алопеции влияют многие факторы / Фото с Dr. Мозарт медицинский центр

Лечение алопеции

Алопецию лечат в зависимости от типа и тяжести состояния. Впрочем, с выпадением волос справиться таки можно.

1. Проконсультируйтесь с дерматологом или трихологом. Если вы заметили значительное выпадение волос, врачи могут поставить точный диагноз и порекомендовать соответствующие варианты лечения.

2. Уход за волосами. Выбирайте такой уход за волосами, чтобы свести к минимуму их повреждение. Избегайте химических спреев, термоукладок и тугих причесок, которые тянут волосы.

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3. Сбалансированная диета. Убедитесь, что у вас хорошо сбалансированная диета, богатая витаминами, минералами и белками, поскольку дефицит питательных веществ может способствовать выпадению волос. Включите в свой ежедневный рацион такие продукты как фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты.

4. Избавление от стресса. Стресс может усилить выпадение волос. Чтобы его избежать, занимайтесь регулярными физическими упражнениями, практикуйте медитацию или йогу.

5. Полноценный сон. Хороший режим сна имеет важное значение для общего здоровья нашего организма, в частности для здоровья волос.