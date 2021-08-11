На льняном масле не жарят: самое важное, что нужно знать об этом продукте
Источник:24 канал
Семена льна – украинский "суперфуд". Льняное масло, в свою очередь, стало настолько популярным, что сегодня его можно найти на полке практически любого продуктового магазина, не говоря уже о супермаркетах.
Какими полезными свойствами обладает этот продукт? Как правильно употреблять его в пищу, чтобы почерпнуть максимум пользы? Можно ли применять масло из семян льна наружно и в каких случаях? Узнайте из этой статьи.
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Что входит в состав льняного масла
Этот продукт на 45% состоит из омега-3 и омега-6 жирных кислот. Это – "хороший" жир, который:
- нейтрализуя "плохой", сохраняет наши сосуды и сердце здоровыми;
- исполняет роль "кирпичиков", из которых строятся клеточные мембраны;
- отвечает за ряд важных процессов в организме, в частности с его помощью синтезируются биологически активные вещества, которые регулируют работу сердечно-сосудистой, а также центральной и периферической нервных систем;
- обеспечивает нормальную работу пищеварительной, мочевыделительной, дыхательной и репродуктивной систем.
Самостоятельно омега-3 и омега-6 в организме не вырабатываются, поэтому должны поступать с пищей. Их недостаток может привести к:
- нарушению функции многих органов;
- повышенной восприимчивости к инфекциям;
- чрезмерной сухости, изменению цвета и шелушению кожи;
- бесплодию.
Ученые подсчитали, что в льняном масле содержится от 26 до 58% альфа-линоленовой и от 5 до 23% линоленовой кислоты (обе являются разновидностями омега-3). Содержание полезных жиров и других нутриентов зависит от пяти ключевых факторов:
- качественного сырья;
- темпов производства (желательно, чтобы продукт производился небольшими партиями);
- температуры, при которой прессуется масло (не должна превышать +35°С +40°С. Только нерафинированное, натуральное масло холодного отжима обладает всеми оздоровительными характеристиками);
- правильных условий транспортировки;
- соответствующих условий (лучше хранить в холодильнике) и продолжительности хранения (льняное масло – не красное вино: с течением времени теряет свою питательную ценность).
В 100 граммах масла из семян льна содержится около 70 граммов полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, мононенасыщенных кислот и витамина Е.
В масле из семян льна содержится около 70 граммов полиненасыщенных жирных кислот / Фото Pinterest
О витамине Е поговорим отдельно. Его недаром называют "витамином молодости" – он положительно влияет на состояние кожи, из-за чего человек выглядит моложе своего возраста.
Однако это не все его преимущества. Витамин Е препятствует отложению атеросклеротических "бляшек" на стенках кровеносных сосудов и позволяет поддерживать здоровый баланс холестерина, тем самым значительно снижая риск возникновения патологий сердца и сосудов. Исследования, которые проводились в США в течение 8 лет на группе из более 120 000 человек, показали, что прием повышенной дозы витамина Е в течение как минимум двух лет уменьшает вероятность развития ишемической болезни сердца на целых 40%!
При каких проблемах со здоровьем помогает льняное масло
Масло из семян льна применяли в лечебных целях еще древние греки и римляне. "Прародитель" современной медицины – знаменитый врач Гиппократ – рекомендовал его как анальгетик и спазмолитик при болях в животе и как противовоспалительное средство при мукозитах (острых воспалениях слизистых оболочек).
Льняное масло:
- улучшает работу пищеварительной системы, "лечит" язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, облегчает состояние при хронических воспалительных процессах в кишечнике (регенерирует слизистые оболочки по всей его длине), помогает при хронических запорах;
- предотвращает отложение жира и стимулирует его "сожжение", а потому пригодится тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов;
- как уже упоминалось, является верным союзником в борьбе с атеросклерозом и, соответственно, сердечно-сосудистыми заболеваниями (улучшает липидный профиль крови);
- снижает кровяное давление в среднем на 5 мм. рт. ст. (выявляет эффект при легкой и умеренной артериальной гипертензии);
- полезно при синдроме поликистоза яичников (снижает уровень общего и свободного тестостерона в сыворотке крови);
- повышает чувствительность тканей к действию инсулина;
- уменьшает воспалительные процессы (можно оценить по снижению уровня С-реактивного белка);
- улучшает общее состояние организма и самочувствие.
Как правильно употреблять
Льняное масло можно полить уже готовые овощи на тарелке / Фото unsplash
Масло можно использовать отдельно как салатную заправку либо же готовить на его основе холодные соусы. Оно прекрасно довершит вкус вареных овощей, творога, любимых бутербродов – впрочем, любых блюд, и обогатит их легким ореховым ароматом. Но (внимание!) потреблять льняное масло следует исключительно в холодном виде и добавлять только в готовую пищу. На нем нельзя, например, пожарить цукини, но можно полить уже готовые овощи на тарелке.
Сколько можно употреблять этого масла в день? Ученые рекомендуют от 1 до 30 миллилитров. "Золотая середина" – 15 миллилитров, то есть одна столовая ложка. В некоторых диетах (в частности разработанной немецким биохимиком Йоханной Будвиг, как вспомогательное лечение рака) предполагается ежедневное употребление льняного масла в количестве 4 – 8 столовых ложек, но в таких "ударных" дозах потреблять его можно не дольше 4 – 12 недель (чем больше масла потребляет человек, тем менее длительным должно быть такое "лечение").
Диетологи советуют разумно подходить к потреблению растительных масел (любых, не только льняного):
- по возможности заменять ими животные жиры (жирное мясо, сало, сливочное масло), при этом исключив из меню продукты, содержащие трансжиры;
- максимально разнообразить свой рацион – насколько бы полезным не являлось льняное масло, нельзя прожить только на нем;
- питаться сбалансировано. Если будете запивать вредную пищу (фаст-фуд, сладости, мясные продукты) 1 – 2 столовыми ложками полезного масла, толку от этого не будет никакого.
Можно ли применять масло наружно
Как использовать льняное масло наружно / Фото unsplash
"Знающие" люди всегда покупают этот продукт "оптом" – сразу 2 бутылки. Одну – для кухни, вторую – для ванны.
Льняное масло издавна используется как косметическое средство, которое:
- эффективно смягчает кожу, снижает ее чувствительность и поддерживает оптимальный уровень ее увлажненности (особенно в верхних ее слоях);
- ускоряет регенерацию эпидермиса и дермы, поэтому его можно применять наружно при пролежнях, трофических язвах, диабетической язве стопы и фурункулах (доказано, что оно уменьшает длину, ширину и глубину ран);
- не только борется с сухостью, ломкостью и выпадением волос, но и делает его более "послушным". Разгладив волос, создает защитный барьер, который не пропускает влагу внутрь (не дает волосам "пушиться" под влиянием повышенной влажности воздуха).