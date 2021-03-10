Для многих магнитные бури ассоциируются исключительно с негативными моментами: на них списывают плохое самочувствие, перепады давления, головные боли и усталость. Однако не все понимают что это и существует ли научно обоснованная связь между магнитными бурями и ухудшением состояния здоровья.

Правильнее называть такие бури геомагнитными. Если коротко – это один из элементов космической погоды, которая связана с активностью солнца. Механизм бурь прост: когда на солнце происходят взрывы, магнитное поле реагирует на них колебаниями, это и приводит к комплексу электромагнитных явлений.

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Магнитные бури имеют планетарный характер и оказывают глобальное влияние на Землю и околоземное пространство. Во время бури все слои земной атмосферы, ионосферы, плазмосфера и магнитосфера видоизменяются – возникает поток энергичных частиц и тока.



Влияние магнитных бурь на самочувствие / Фото Pexels

Индукционный эффект магнитной бури отражается и на поверхности Земли и задевает протяженные ведущие системы: линии электропередач, трубопроводы и другое. Это может приводить к катастрофам. Одна из таких случилась в марте 1989 года, когда в канадской провинции Квебек, в результате магнитной бури, перегорели трансформаторы. Буря продолжалась 9 часов и нанесла немало проблем и вне Канады, в частности задела низколетящие спутники. Некоторые из них изменили орбиты, некоторые – вышли из строя.

Если магнитные бури способны разрушать технику, казалось бы, что уж говорить о людях. Однако не все верят в опосредованное влияние бурь на самочувствие.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье



Магнитные бури провоцируют мигрень / Фото Pixabay

По данным одного исследования связь между геомагнитной активностью и риском инсульта в некоторых группах действительно существует. При этом, авторы указывают, что вопрос требует дальнейшего изучения. Тем более, что осложнения могут быть как следствием магнитных бурь, так и реакцией организма на резкие изменения погоды.

В кардиологии и неврологии врачи часто сталкиваются с метеозависимыми пациентами. Обычно это люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальной гипотонией, перенесенным инсультом или инфарктом), с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, астеническим синдромом и регулярной мигренью.

Метеозависимость же или ее облегченная форма – метеочувствительность является нетипичной реакцией организма, вызванной изменением погодных условий. То есть человек реагирует на изменение атмосферного давления, ветра, солнечного излучения. А значит, дело не только в магнитной бури. Такой человек может чувствовать слабость и при других погодных аномалиях.

Как избежать осложнений



У людей пожилого возраста часто наблюдаются осложнения / Фото Rawpixel

Магнитная буря может вызвать такие симптомы:

перепад артериального давления,

головокружение и головная боль,

дискомфорт в мышцах,

обострение хронических заболеваний,

тошноту,

бессонницу или сонливость,

повышенную раздражительность.

Для облегчения состояния применяется симптоматическая терапия, рекомендуется использовать лекарственные средства, которые устранят дискомфорт, вызванный аномалией. Если это сердечные проблемы – нужна консультация кардиолога и использование специальных препаратов. Если обострились хронические болезни – обратитесь к терапевту. При активизации старых травм, следует посетить хирурга.

Для особо чувствительных людей рекомендовано отказаться от кофеина и вообще пересмотреть свой рацион и режим дня: меньше сидеть за компьютером или телевизором, больше гулять, добавить легкие физические нагрузки и спать 7 – 8 часов.



Для уменьшения симптомов проводите больше времени на свежем воздухе / Фото Rawpixel

Также нужно учитывать, что есть пациенты, которые ежедневно следят за метепрогнозами и начинают нервничать по поводу грядущих магнитных бурь заранее. Вполне вероятно, что именно эти переживания и тревожные ожидания магнитных бурь могут спровоцировать всплески повышенного артериального давления, снижение работоспособности или мигрень. Поэтому психосоматика – еще один фактор, который стоит учитывать при ухудшении самочувствия.

Если вы все же переживаете, что не справитесь с геомагнитными возмущениями самостоятельно, стоит заранее подготовиться к сложному периоду: перейти на здоровое питание, добавить больше активности и, при необходимости, поговорить о своих болезнях с врачом, который назначит соответствующее лечение. Эти простые шаги помогут уменьшить дискомфортные симптомы и пережить магнитные бури с минимальным стрессом.