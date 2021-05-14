Для проведения исследования ученые использовали данные опроса, проведенных центром здравоохранения Mass General Brigham Biobank. Всего в исследовании приняли участие 53 064 участника , средний возраст которых составлял 57 лет.

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Это исследование первым показало, что умеренное количество употребленного алкоголя может уменьшить стресс и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. По данным кардиологов, умеренное употребление – это не более одного напитка в день для женщин и не более двух напитков для мужчин.



Может ли употребление алкоголя снизить стресс / Фото Pexels

Участников разделили на группы по уровню потребления алкоголя: низкий, умеренный и высокий.

Основные сердечно-сосудистые события, такие как инфаркт и инсульт, определяли с помощью диагностических кодов. Визуализация ПЭТ (позиционно-эмиссионная томография) была использована для изучения мозговой деятельности в областях мозга, связанных со стрессом.

Проанализировав данные, ученые обнаружили, что люди, которые потребляли алкоголь в умеренных количествах, имели на 20% меньший риск серьезных сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, кто имел низкий уровень потребления алкоголя.

По словам авторов исследования, алкоголь может подавлять сигналы мозга, связанные со стрессом.

Ученые обнаружили, что активность, связанная со стрессом, была выше в мозгу тех, кто полностью воздержался от употребления алкоголя, но самая высокая отметка наблюдалась у людей, злоупотребляющих алкогольными напитками.

Автор исследования пояснил, что умеренное количество выпитого может помочь расслабиться и уменьшить стресс, как следствие – уменьшается количество сердечно-сосудистых заболеваний.

В чем опасность такого способа борьбы со стрессом

Наше исследование не имеет целью поощрять употребление алкоголя, поскольку чрезмерное количество спиртного связано с ущербом для здоровья. Даже умеренное потребление алкоголя ассоциируется с повышенным риском развития рака и зависимости. Избыток алкоголя вреден для сердца, так как приводит к сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Однако, мы считаем, что изучение потенциального механизма уменьшения сердечно-сосудистых событий может открыть двери для новых терапевтических средств, которые могут оптимизировать уменьшения стресса без вредного воздействия алкоголя, – добавил ведущий автор исследования.

Может ли употребление алкоголя снизить стресс / Фото Pexels

Доктор Юджин Ян, доктор медицинских наук и кардиолог, поддержал слова своего коллеги:

Я бы не выступал за то, чтобы пациенты употребляли алкоголь ради потенциальных преимуществ.

Кроме этого, такая практика опасна для людей, которые злоупотребляли алкоголем в прошлом. И ни в коем случае нельзя забывать, что алкоголь повышает риск аритмии и повышенного артериального давления.

Как уменьшить стресс без алкоголя

Чтобы избежать рисков, люди должны сосредоточиться на практиках с доказанной эффективностью. Среди них – воздержание от употребления табака, регулярные физические упражнения, оптимизация веса и диета с низким содержанием натрия и низким содержанием жиров.

Для того чтобы чувствовать себя лучше, попробуйте:

добавить в недельный график 150 минут упражнений средней интенсивности (гулять пешком, ездить на велосипеде, заняться плаванием);

спать 7 – 8 часов в сутки;

заниматься йогой и медитацией.

При хроническом стрессе врачи советуют попробовать психотерапию.