Неудачный ботокс: блогер поделилась результатами ошибки врача
Посещая пластического хирурга или косметолога, следует убедиться, что вам ничего не угрожает. В противном случае вы можете столкнуться с такими же последствиями, как и инфлюенсер из Чикаго – Уитни Буха.
Источник:Health
Блогерка более 3 лет получала периодические инъекции ботокса на лице и всегда была довольна результатом. Но все изменилось после последнего визита к косметологу. В инстаграме Уитни предупредила подписчиков, что неправильно введенный ботокс может привести к неприятным последствиям. В ее случае все обошлось птозом – опущением верхнего века.
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По мнению блогера, косметолог ввел слишком много ботокса или просто совершил инъекцию в неправильное место:
Мои мышцы расслабился и левое веко начало опускаться. В то же время мой правый глаз стал слишком большим, – рассказала Уитни.
В течение нескольких недель женщина отчаянно искала решение, ведь ботокс нельзя растворять так, как это позволяют другие наполнители:
В отличие от филеров, ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне нужно просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. В противном случае эффект будет длиться несколько месяцев, прежде чем я вернусь к нормальной жизни.
Популярность ботокса стремительно выросла в США за последнее десятилетие, рассказывает сертифицированный дерматолог Дебра Джалиман. По данным Американского общества эстетической пластической хирургии, в течение 20 лет введение ботокса стало наиболее востребованной процедурой эстетического лечения. Самыми распространенными побочными эффектами процедуры являются синяки, головная боль и чувство тяжести в месте инъекции. Такая ситуация, которая случилась с Уитни – редкость, если обращаться к сертифицированным специалистам.
Если после ботокса у пациентов опускается веко, это означает, что его ввели не в ту мышцу:
Люди, которые делают инъекцию ботокса, должны знать анатомию лица, но некоторые косметологи проходят быстрый курс и думают, что уже готовы колоть ботокс. Ситуацию осложняет то, что пациенты ищут низкие цены. И я думаю, что это большая ошибка – дешевый ботокс часто разбавляется физиологическим раствором, что может негативно отразиться на мышцах
Сейчас Уитни продолжает делиться своим опытом в соцсетях. Блогер использует специальные глазные капли, которые помогают справиться с птозом и ожидает на новые процедуры.
Я не вернусь к тому же косметологу за инъекциями и буду нервничать, когда вновь осмелюсь вводить ботокс, но я не откажусь от этой процедуры. Если вещество и специалист действительно хорошие – вам ничего не угрожает, – заключает Уитни.
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