Офіс на матраці власного ліжка, здавалось би, – вершина мрій. Проте реальність така, що робота лежачи може викликати безліч проблем зі здоров’ям: як психологічних, так і фізичних.

На думку експертів, найбільше від роботи в ліжку можуть постраждати молоді люди. Це зумовлено тим, що вони не відразу відчують негативні наслідки на своє здоров’я. Проблеми можуть проявитися значно пізніше, навіть через кілька років.

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Ергономічні ризики

Експерти з охорони здоров’я дослідницької клініки Мейо стверджують, що від постійного перебування в горизонтальному положенні насамперед страждає постава.

Ваша шия, спина, стегна та інші частини тіла постійно напружені, коли ви лежите на м’якій поверхні.

З часом можуть початися головні болі, розвинутися сутулість, артрит, біль у кістках, зв’язках та м’язах шиї.



Робота в ліжку може спричинити проблеми зі здоров'ям / Фото pexels

Гігієна сну

Спеціалісти зі сну університету Джона Хопкінса в американському штаті Меріленд вважають, що робота в ліжку також є шкідливою для продуктивності та звичок сну.

Вони пояснюють, що існує так зване поняття гігієни сну. Коли ви одягаєте піжаму на ніч – це хороша гігієна сну, адже вона сигналізує вашому організму, що настав час спати. А якщо ви у ліжку прокручуєте стрічку в соцмережах, читаєте повідомлення чи нагромаджуєте свою голову різними думками, це – погана гігієна сну.

Отже, коли ви влаштовуєтеся в ліжко з ноутбуком, телефоном і іншими необхідними речами, які щодня вимагає ваша робота, ваш мозок і тіло з часом перестають асоціювати ліжко з відпочинком. Це є причиною того, чому пандемія призвела до "коронасомнії" – глобального сплеску безсоння та розладів сну, які супроводжував COVID-19.



Можна порушити режим сну, працюючи в ліжку / Фото pexels

Експерти вважають, що порушення сну чи біль у тілі, або одне й друге означатиме, що ви будете менш продуктивними, креативними та цілеспрямованими. Відповідно від цього може постраждати якість роботи.

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Поради тим, хто й надалі працюватиме в ліжку