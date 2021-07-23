Как на организм влияет утренняя вода с лимоном: 5 полезных свойств

Стакан воды с лимоном утром является важной составляющей хорошего самочувствия на целый день. Какие полезные свойства имеет этот напиток –читайте в материале.

Выведение токсинов

Если утром выпить теплую воду с лимоном, это поможет очистить организм, вывести из него вредные вещества.

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Кроме того, такой напиток поможет улучшить работу органов желудочно-кишечного тракта, ускорить метаболизм и похудеть.

Укрепление иммунитета

Лимон богат витамином С. Средний цитрусовый содержит около 83 миллиграмм витамина С. Это помогает укрепить защитные силы организма и повышает способность сопротивляться вирусам.

Улучшение состояния кожи

Теплая вода с лимоном является прекрасным средством для улучшения состояния кожи. Лимонный сок выводит шлаки и токсины из организма, а витамин С препятствует появлению морщин и преждевременному старению кожи.



Вода с лимоном утром / Фото 8Fit

Насыщение организма антиоксидантами

Лимонный сок, содержащий в себе мощные антиоксиданты, отлично нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов на организм. Благодаря этому, снижается риск развития заболеваний сердца, диабета и инсульта, а также появления злокачественных опухолей.

Стимулирование пищеварения

Напиток буквально "будит" печень и запускает процессы пищеварения. Для более сильного эффекта можно добавить в лимонную воду мяту.

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Противопоказания

Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта или любые другие хронические заболевания, важно посоветоваться с врачом.