Как отрастить длинные волосы: схема от трихолога

Многие женщины мечтают о длинных и густых локонах. Однако не всем удается их отрастить быстро. Для этого дела нужно набраться терпения.

Трихологиня Лариса Пономаренко рассказала о схеме, которая поможет отрастить здоровые длинные локоны.

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Первое, что советует врач – посетить трихолога для того, чтобы исключить любые заболевания волосистой части головы.

Советы для роста волос

Не используйте стимуляторы роста волос без назначения специалиста. Из-за этого может начаться выпадение волос и этот процесс может быть достаточно затяжным.

Не забывайте стрижку кончиков волос, особено, если волосы освещенное или обесцвеченные. Корни будет расти, а кончики ломаться.

Нужен полный домашний уход: пилинг, шампунь, маска, кондиционер, масло и термозащита.

Профессиональный уход – выбирайте "холодные" методы, которые не повреждают волосы, наполняя его кератином и влагой.

Горячие методы тоже подходят, но есть два противопоказания: