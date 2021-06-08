Привычка кусать губы и щеки порождена чрезмерным стрессом или тревогой. Люди, которые успокаиваются таким образом, не останавливаются даже тогда, когда чувствуют боль или наблюдают кровоточивость. SkinPick относит эту привычку к компульсивным расстройствам, связанных с кожей.

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Международная OCD Foundation предполагает, что люди, которые сдирают кожу на губах и щеках, чаще страдают от компульсивно-обсессивные расстройства. Если вы относитесь к тем, кто не может избавиться от неприятной привычки и это причиняет вам дискомфорт, попробуйте один из предложенных вариантов лечения.



Как перестать кусать губы / Фото Pexels

Hello Giggles поговорил с людьми, которые смогли избавиться или уменьшить частоту эпизодов, связанных с кусанием губ и щек. Вот их способы борьбы.

1. Вместо этого я пью воду

42-летняя Эшли рассказывает, что у нее были многочисленные циклы ковыряния губ. Обычно все начиналось с недостатка воды. Отсутствие гидратации приводит к потрескиванию губ, что может запустить очередной цикл их повреждения. Эшли попыталась приучить себя пить воду в те моменты, когда она замечала, что снова хочет запустить деструктивную привычку.

Эта тактика помогает даже в очень стрессовые дни, – рассказывает женщина.

2. Я медитирую, чтобы снять стресс

27-летняя Диана говорит, что медитация помогла ей полностью избавиться от привычки кусать губы и щеки. Поскольку эти расстройства действительно часто связаны с психическим здоровьем, поддержание низкого уровня стресса может устранить необходимость раздирать губы.

3. Я использую скраб для губ

33-летняя Мелоди рассказывает, что ее привычка – это реакция на стресс.

Я кусала губы с детства! У меня на верхней губе до сих пор есть шрам, – признается она.

Однако применение скраба и мази с витаминами A и D помогли уменьшить частотность неприятных эпизодов.

4. Я чрезмерно увлажняю губы



Как перестать кусать губы / Фото Pexels

23-летняя Кейлин обнаружила, что ежедневное увлажнение губ помогло уменьшить их сухость, а также уменьшило шелушение кожи, что предотвращает дальнейшее ковыряние.

5. Я жую жевательную резинку

Когда 27-летняя Карла обнаружила, что потрескавшиеся губы привносят в ее жизни дискомфорт, она решила найти на что можно переключить свое внимание. Решением стала жевательная резинка.

Карла считает, что это универсальный и доступный способ борьбы с дурной привычкой, который можно использовать в любых обстоятельствах.