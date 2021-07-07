Об этом сказала тренер Анита Луценко. По ее словам, двухминутная растяжка среди рабочего дня придаст сил и зарядит энергией.

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"Растяжка – это уникальный процесс, когда вы внимательно слушаете свое тело, не отвлекаясь на движение, выполнение повторов и другие факторы. Вы просто дышите и тянетесь, внимательно наблюдая за своими ощущениями", – отметила тренерка.

Также растяжка помогает:

бороться со стрессом

убирает мышечное напряжения

улучшает кровообращение в мышцах

Снятие мышечного напряжения, улучшает осанку, так как сутулость вызывается именно зажимами, устраняет дисбаланс развития различных групп мышц и улучшает ходу. Растяжка позволяет все мышцы сделать симметрично сильными и гибкими.

Растяжка после силовой тренировки уменьшает болезненные ощущения в мышцах и ускоряет быстрое восстановление мышечных тканей. Растяжения повышает эластичность мышц и предотвращает травмы, ведь суставы, окруженные гибкими мышцами и мягкими тканями, находятся в большей безопасности. Гибкие люди травмируются гораздо реже негнущихся,

– сказала Анита Луценко.

Тренер посоветовала растягивать все группы мышц, даже если тренировка была только на верхнюю или нижнюю часть тела.

Советы от Аниты Луценко:

в каждой позиции задерживайтесь 30-60 секунд

дышите глубоко, ровно и медленно, с каждым выдохом старайтесь потянуться еще немножко глубже

обязательно растягивайте все тело симметрично

По словам тренера, результаты от растяжки вы увидите уже после первой недели тренировок.

Если тянуть себя регулярно, для вас не составит проблемы коснуться лбом коленей или сесть на шпагат. При желании можно добавить себе отдельную тренировку стрейчинга – это пойдет только на пользу и поможет сохранять гибкость и молодость максимально долго,

– подытожила Анита Луценко.