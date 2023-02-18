Выпадение волос может сигнализировать об этом недуге: будьте осторожны

Проблема выпадения волос может иметь несколько причин: кто-то сталкивается с ней из-за генетических предпосылок, а кто-то вынужден бороться с сопутствующими заболеваниями.

Если ваши волосы никак не хотят задерживаться на голове, призываем обратиться к эндокринологу. Больше о заболеваниях щитовидной железы и их связи с волосами, рассказываем в нашем материале.

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Причина выпадения волос в щитовидной железе

Щитовидная железа расположена в области шеи и очень важна для организма. Она ответственна за продукцию гормонов, поэтому сбои в ее работе сразу будут заметны на уровне всех систем. Проблемы недостаточного функционирования носят медицинское название гипотиреоз, а гиперфункция – гипертиреоз.

Появление любых сбоев часто сопровождается проблемами с весом, причем недостаточная работа приводит к увеличению массы, а гиперактивная – к потере. В списке возможных симптомов также оказалось выпадение волос.



Заболевания щитовидной железы могут спровоцировать выпадение волос / Фото Pexels

Сильный и длительный гипотиреоз и гипертиреоз могут повлечь за собой потерю волос. Потеря диффузна и охватывает всю кожу головы, а не отдельные участки. Волосы выглядят равномерно редкими. Восстановление плотности возможно при успешном лечении заболевания щитовидной железы, хотя это займет несколько месяцев и может быть неполным.

– рассказывает дерматолог Эмма Коулман.

Она отмечает, что проблемы недостаточного или гиперфункционирования органа могут иметь яркие проявления или скрываться за незначительными симптомами в течение нескольких лет. Потеря волосяного покрова характерна для недуга, который длится несколько месяцев. Более того, многие люди сталкиваются с этой проблемой уже во время лечения заболеваний щитовидной железы, ошибочно обвиняя в этом препараты. Некоторые даже решаются на изменение или прекращение лечения, что только усугубляет ситуацию.

Антитиреоидные препараты, традиционно используемые для лечения гипертиреоза, в редких случаях могут вызвать диффузное выпадение волос. При этом сложно определить, что именно явилось причиной такого следствия.

Если потеря волос характерна для определенных участков с образованием гнездовой алопеции, можно предположить, что это связано с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Медик отмечает, что большинство людей с гипо- или гипертиреозом страдают этим недугом. Осложнение может повлечь за собой значительное облысение. Именно поэтому важно тщательно следить за самочувствием и при появлении этих симптомов гипертиреоза обратиться к врачу:

нервозность, беспокойство и раздражительность;

смены настроения;

проблемы со сном;

постоянная усталость и слабость;

чувствительность к теплу;

отек шеи из-за увеличения щитовидной железы;

нерегулярный и необычно быстрый пульс;

подергивание или дрожь;

потеря веса.

Симптомы гипотиреоза: