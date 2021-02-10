Сколько раз в день умывать лицо? Как долго должна проходить процедура умывания? А также – когда использовать скраб и тонизирующие средства? Ответы на эти и другие вопросы – читайте дальше!

Уход за кожей лица требует особого подхода. Это касается и процедуры умывания. Косметологиня Сисюк Виктория перечислила 9 шагов, которые помогут избежать воспаления кожи и нежелательных высыпаний на лице.

Читайте также Косметолог об антивозрастном уходе: почему популярные средства не помогут избавиться от морщин

Как правильно умываться